Cyberpunk: Edgerunners refait parler de lui avec une annonce très attendue qui devrait ravir les fans, et plus particulièrement les collectionneurs de tous horizons. C’est prometteur.

Deux ans après son lancement remarqué sur Netflix, la série Cyberpunk Edgerunners s’apprête à revenir sur le devant de la scène. Aniplex of America a profité de l’Anime Expo 2025 pour annoncer une édition Blu-ray physique très attendue. Un retour qui comblera autant les collectionneurs que les fans de l’univers cyberpunk de CD PROJEKT RED.

Une édition physique collector pour célébrer l'anime culte Cyberpunk: Edgerunners

Longtemps attendue, cette sortie Blu-ray de Cyberpunk: Edgerunners inclura bien plus que les dix épisodes de la série. La version limitée se distingue par plusieurs bonus physiques soigneusement choisis : une illustration de jaquette inédite mettant en scène David et Lucy dans une pose emblématique, un livret exclusif, un storyboard complet de l’épisode final (épisode 10), une affiche commémorative pour le deuxième anniversaire de la série, ainsi qu’une planche au style “celluloïd” rappelant les techniques d’animation traditionnelles.

Cyberpunk: Edgerunners s’est taillé une place à part dans le monde de l’animation. Diffusée en septembre 2022, la série signée Studio Trigger a marqué les esprits. Elle a séduit bien au-delà des fans de Cyberpunk 2077. Sa narration intense, son style visuel percutant et sa bande-son marquante y sont pour beaucoup.

Une sortie mondiale étalée sur 2025

Si l’Amérique du Nord sera la première à profiter de cette édition Blu-ray dès l’automne, le reste du monde ne sera pas oublié. Aniplex a confirmé que l’anime sortira également en Europe via Anime Limited et Plaion Pictures courant 2025. Tandis que Sugoi Co. s’occupera de l’édition pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En Amérique latine, une sortie est aussi prévue l’année prochaine, tout comme en Thaïlande via l’éditeur DEX. Les précommandes ouvrent le 26 aout, mais on ne sait pas encore si cela concerne uniquement les USA.

Les détails complets des différentes éditions, ainsi que les prix, seront communiqués ultérieurement. Mais on sait d’ores et déjà que le Blu-ray comprendra les versions audio japonaise et anglaise. Le tout, accompagnées de sous-titres dans six langues.

Un univers encore en expansion

Cette réédition s’inscrit dans une volonté plus large de maintenir vivant l’univers narratif d’Edgerunners. En parallèle, un manga préquel intitulé Cyberpunk: Edgerunners Madness a vu le jour fin 2024 sur la plateforme japonaise Comic Alive+. Porté par l’auteur Bartosz Sztybor (déjà impliqué dans l’univers de Cyberpunk 2077) et illustré par Asano (Brand New Animal), le manga a d’ores et déjà entamé une diffusion internationale dans sept langues, avec une version anglaise en préparation chez Dark Horse Comics.

Cette extension du récit montre bien l'empreinte qu'a laissée la série. Plus qu’un simple produit dérivé d’un jeu vidéo, Cyberpunk: Edgerunners s’est imposé comme une œuvre à part entière. Qui est capable d’émouvoir, de choquer et de fasciner grâce à sa mise en scène brutale et sa galerie de personnages.