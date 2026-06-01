À l’approche de la présentation de sa nouvelle saison, Cyberpunk Edgerunners annonce une collaboration surprise avec Wuthering Waves, et les fans sont déjà sous le charme.

En 2022, Cyberpunk Edgerunners créait la sensation sur Netflix en séduisant à la fois les joueurs de Cyberpunk 2077, dont il reprend avec brio l’univers, mais aussi les amateurs d’animes en tout genre. Il faut dire que pour la conception de cette série, CD Projekt RED n’a pas hésité à s’entourer des meilleurs, en collaborant notamment avec le studio Trigger pour pouvoir donner vie à ce projet. Un projet qui, nous le savons, est désormais sur le chemin du retour pour une seconde saison, qui sera toutefois précédée d’une autre surprise pour les fans.

Wuthering Waves x Cyberpunk Edgerunners, la collaboration inattendue

En effet, en amont de l’Anime Expo de Los Angeles, où Cyberpunk Edgerunners 2 bénéficiera d’un gros coup de projecteur le 3 juillet prochain, la série de CD Projekt fera l’objet d’un crossover avec le gacha Wuthering Waves, dont le lancement de la version 3.4 est prévu pour le 8 juin. À cette occasion, les joueurs pourront alors notamment mettre la main sur deux nouveaux Résonateurs inspirés du show, Lucy et Rebecca, en sachant que cette dernière pourra être obtenue gratuitement par l’ensemble de la communauté.

Une nouvelle qui, sans surprise, a alors été accueillie plus que chaleureusement par les fans de Cyberpunk Edgerunners. « Que Rebecca soit gratuite était un rêve, merci Kuro Peak », se réjouit par exemple l’un d’eux dans les commentaires du trailer sur YouTube. « Ce n’est pas une simple collab, ils ont carrément reproduit tout le jeu Cyberpunk 2077 », s’étonne un autre. « La carte, les mécaniques de jeu, la musique, les personnages, les ennemis, Adam Smasher, tout y est ». « 10/10, une collaboration au top » déclare enfin un autre, soutenu par plus de 1 200 likes.

Car oui, pour ce crossover, les créateurs de Wuthering Waves n’ont décemment pas fait les choses à moitié, et ont déployé les grands moyens pour s’attirer les faveurs des fans de Cyberpunk Edgerunners comme du titre de CD Projekt. Notez toutefois que cette fois-ci, les Radiant Tides ne pourront pas être utilisés pour obtenir Lucy, contrairement aux Astrites qui resteront convertibles en nouvelle monnaie. En sachant que des événements seront aussi présents pour permettre aux joueurs d’augmenter leur nombre de tirages gratuits, et ainsi faciliter son obtention.

Source : Wuthering Waves