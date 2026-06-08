Cyberpunk Edgerunners 2 a redonné de ses nouvelles, et il faudra a priori se préparer à un trauma encore plus violent que pour la saison 1 à tous les niveaux.

En attendant un panel spécial à venir durant l'Anime Expo ce 3 juillet 2026, Cyberpunk Edgerunners 2 a refait parler d'elle à l'occasion du crossover entre la première saison et Wuthering Waves, qui y introduit pour rappel Lucy et Rebecca en tant que personnages jouables. Les développeurs en ont donc profité pour discuter de la saison 2 à venir prochainement sur Netflix avec des représentants de CD Projekt RED qui travaillent sur la série d'animation phare de Cyberpunk 2077. Et il va visiblement falloir préparer les mouchoirs pour ce qui nous attend à Night City à la sauce Trigger.

Préparez-vous à améliorer votre plan Trauma Team en vue de Cyberpunk Edgerunners 2

Un peu plus d'un an après la première annonce de son existence, Cyberpunk Edgerunners 2 se rappelle donc à nos bons souvenirs en attendant de connaître sa date de sortie. Cette fois, c'est par l'entremise d'une interview entre les développeurs de Wuthering Waves et Bartosz Sztybor, vice-président de la franchise chez CD PROJEKT RED et scénariste pour Edgerunners, et Milena Zając, scénariste et éditrice auprès du studio polonais.

Outre une discussion autour de la collaboration entre les deux licences, les participants de cette interview ont donc échangé quelques mots à propos de Cyberpunk Edgerunners 2. Et alors que la saison 1 avait déjà marqué de nombreux fans et même provoqué quelques syndromes de la poussière dans l'œil, la prochaine risque apparemment de faire encore plus mal, mais avec pour rappel un tout nouveau casting de personnages, à une autre période de la rocambolesque histoire d'une Night City futuriste.

« Si vous avez déjà pleuré en regardant la saison 1, vous allez pleurer encore plus avec Cyberpunk Edgerunners 2. Cette suite va être encore plus violente et sanglante, mais aussi plus sombre et réaliste ». Voilà qui annonce donc la couleur pour la suite de cette série d'animation exclusive à Netflix, toujours avec le studio d'animation japonais Trigger à la réalisation, pour une toute nouvelle histoire dans l'univers dystopique étendu de Cyberpunk 2077. Une perspective à la fois séduisante et traumatisante en attendant un certain Cyberpunk 2 en développement, en somme.

Source : Wuthering Waves sur X.com