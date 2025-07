CD Projekt Red préparait bien une belle surprise à l'ensemble des fans de Cyberpunk Edgerunners et du jeu 2077 et elle s'est annoncée à l'Anime Expo 2025.

Sa renaissance, Cyberpunk 2077 la doit aussi à son adaptation Netflix en animation : Edgerunners. Quand la série sort sur Netflix en 2022, le jeu que tout le monde adore aujourd'hui a longtemps été la risée d’Internet. Communication avec de jolis mensonges, versions PS4 et Xbox One désastreuse... L’action-RPG était déjà à jeter à la corbeille pour de nombreux joueurs. Quand soudain…

Alors que CD Projekt Red travaillait sur une mise à jour de grande envergure pour sauver son jeu, Netflix diffuse un anime sur sa plateforme. Le succès critique et du public est alors immédiat. Les joueurs retournent sur le jeu et Cyberpunk Edgerunners reste encore dans toutes les mémoires avec son histoire mature et émouvante. Quand le chantier d’un second jeu est annoncé, tout le monde n’espère qu’une chose : une nouvelle série pour patienter jusque là. Le studio polonais nous l’a longtemps teasé, c’est maintenant officiel. Cyberpunk Edgerunners 2 est une réalité et on a le droit à une première image.

Cyberpunk Edgerunners 2 est officiellement confirmé

Quelque chose se tramait pour l’Anime Expo 2025. CD Projekt et les équipes d’Edgerunners ont décidé d’aller à la rencontre de leur public. Mais plus que les animations sur place, le studio n’a eu de cesse d’avoir des sous-entendus quant à une annonce difficilement manquable. Une suite à la série Netflix s’est rapidement faite espérer, et ça n’a pas loupé. Studio Trigger reprendra donc du service à une date indéterminée pour Cyberpunk Edgerunners 2.

Une seconde saison de 10 épisodes en standalone, comprenez par là une histoire indépendante de celle de David et Lucy. Les détails sont maigres pour l’heure, mais les deux partenaires promettent une nouvelle chronique très crude sur la rédemption et la revanche « comme on ne jamais fait auparavant, explique Bartosz Sztybor, auteur et producteur de Cyberpunk Edgerunners 2 . « Quand le monde est aveuglé par le spectacle, jusqu’à quels extrêmes êtes-vous prêts à aller pour que votre histoire compte ? », interroge le compte officiel de Cyberpunk Edgerunners 2.

Kai Ikarashi, qui a travaillé sur la série d'origine fera ses débuts en tant que directeur. Kanno Ichigo prêtera encore son pinceau à la série en tant character designer principal. Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare) quant à lui rejoindra la fine équipe pour superviser l'adaptation. « L'histoire de David est peut-être terminée, mais il y a encore beaucoup à découvrir à Night City », tease CD Projket RED dans son communiqué officiel. Il n'y a plus qu'à attendre une première bande-annonce pour découvrir la prochains personnages introduits par Cyberpunk Edgerunners 2.

Première affiche officielle de Cyberpunk Edgerunners 2 ©CD Projekt RED

Source : CD Projekt RED