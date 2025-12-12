En attendant la suite de Cyberpunk 2077, la cérémonie des Game Awards 2025 ont permis de découvrir un nouveau FPS prometteur avec en prime des airs de Deus Ex.

Si d'aventure vous êtes en manque d'un jeu dans une ambiance futuriste à la Cyberpunk 2077 vous offrant une grande liberté digne de Deus Ex, une licence légendaire mais aujourd'hui malheureusement quasiment abandonnée du genre, dans la manière d'explorer une ville où corruption et violence sont la norme, les Game Awards 2025 furent l'occasion de découvrir un titre qui pourrait valoir le détour, même s'il faudra être patient pour mettre les mains dessus.

Un nouveau jeu cyberpunk qui fait la part belle à la liberté présenté aux Game Awards 2025

Les jeux empreints d'une ambiance cyberpunk restent relativement rares, malgré le regain d'intérêt apporté au genre par le titre de CD Projekt RED. Le FPS qui nous intéresse ici provient en tout cas d'un studio qui a fait ses premières armes avec un jeu dans cette ambiance si unique : Neon Giant, à qui l'on doit le twin-stick shooter The Ascent. Pour leur second jeu, on reste dans un univers cyberpunk, mais tout le reste change radicalement.

Intitulé No Law, le nouveau jeu de Neon Giant, édité par KRAFTON, prend en effet cette fois la forme d'un FPS en monde ouvert où l'on incarne Harker, un ancien militaire avec un lourd passé qui va le rattraper, et qui va chercher à se venger dans la ville portuaire futuriste de Port Desire, une cité mélangeant décor de carte postale et violence débridée. Malgré sa plastique cyberpunk, No Law entend proposer une expérience colorée et nous remettre une belle claque graphique après un The Ascent déjà très réussi dans le domaine.

No Law se démarque toutefois du premier jeu de Neon Giant par un jeu en vue FPS nous offrant une énorme liberté dans la manière de progresser dans la quête de vengeance du personnage. D'une part via un gameplay pouvant autant être rentre-dedans que furtif ou porté sur divers gadgets propres à un univers cyberpunk ; et d'autre part via une narration aux nombreux embranchements narratifs en fonction de nos choix, de nos actions et de nos contacts. Une aventure qui se présente donc sur le papier comme très immersive et prometteuse. Malheureusement, No Law ne dispose pour l'instant pas de date de sortie précise, mais devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Gageons toutefois qu'il devrait sortir avant un certain Cyberpunk 2.

Source : YouTube