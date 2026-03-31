Vous avez fait tellement de runs dans Cyberpunk 2077 que ne savez plus quoi faire ? Vous en voulez encore ? CD Projekt RED va sortir une expérience encore plus immersive, avec une Night City comme vous ne l’avez vue ni connue.

Cinq ans après sa sortie initiale, difficile d'imaginer pour ceux qui ont rejoint l'aventure en cours de route que Cyberpunk 2077 ait un jour été la risée des réseaux sociaux et d'une bonne partie de la sphère gaming. Versions consoles criblées de bugs, problèmes techniques en pagaille et promesses non tenues… CD PROJEKT RED a pourtant réussi un véritable tour de force en faisant oublier ce lancement chaotique. Aujourd’hui, Cyberpunk 2077 est largement considéré comme l’un des RPG et des jeux en monde ouvert les plus marquants de ces dernières années. Un phénomène également porté par la série Netflix, Cyberpunk Edgerunners, qui a permis d'attirer un tout nouveau public dans Night City.

Dire que Cyberpunk 2077 est devenu l'une des nouvelles licences les plus populaires du jeu vidéo serait un euphémisme. Et avec ce succès vient toute la fanfare habituelle : des comics, des mangas, du merchandising à foison, plein de collaborations, et même un jeu d’arcade. On pouvait penser que CD Projekt Red aurait fait le tour, mais visiblement pas encore. Une nouveauté a officiellement été annoncée, et oui, les fans français pourront eux aussi en profiter.

Cyberpunk 2077 passe à la VR

Night City s'apprête à quitter les écrans pour passer à la réalité virtuelle. Jamais à court d'idées pour décliner son RPG sous de nouvelles formes, CD Projekt RED s'associe à Zero Latency VR, spécialiste des expériences immersives déjà implanté dans de nombreux pays, dont la France. Cyberpunk 2077 reprendra vie, cette fois sous la forme d'une expérience VR physique et collective, pensée pour l'action et l'immersion. L'expérience cherchera avant tout à transposer l'univers du RPG futuriste dans un format inédit, qui entend capturer son essence, son atmosphère et son style. Les participants pourront ainsi parcourir ensemble une version plus immersive de Night City, conçue spécialement pour cette nouvelle expérience de Cyberpunk 2077.

« En tant que fans, c'est un rêve pour nous de travailler dessus. Cyberpunk 2077 est l'un des mondes les plus riches du divertissement moderne », explique l'entreprise dans son communiqué. « Ce qui rend cette collaboration si spéciale, c'est qu'elle s'inscrit naturellement dans ce que nous faisons de mieux. Nos expériences reposent sur la liberté de mouvement et l'adrénaline partagée. Night City est un monde qui ne demande qu'à être exploré à l'échelle humaine […] Nous avons hâte de créer une aventure inoubliable », ajoute Tim Ruse, PDG de Zero Latency VR. Encore avare en détails, cette expérience VR de Cyberpunk 2077 sera déployée dans plusieurs salles à travers le monde, dont en France. Aucune fenêtre de sortie n'a toutefois été communiquée pour le moment.

Bande-annonce en anglais

Source : Zero Latency VR & CD Projekt RED