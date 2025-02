Ce n'était pas gagné au départ, mais Cyberpunk 2077 a clairement acquis ses lettres de noblesses aujourd'hui. Le temps des bugs à foison et des graphismes en berne est terminé. À force de patch et d'efforts d'optimisation, CD Projekt est parvenu à fournir un jeu dont les performances sont maintenant à la hauteur du contenu.

Mais il y en a qui ont le don pour pousser l'expérience encore plus loin ! Grace aux dernières technologies et au savoir-faire de certains, Cyberpunk 2077 se découvre sous un jour encore plus impressionnant. La version ultime du jeu, c'est peut-être celle-ci aujourd'hui. Voyez vous-mêmes !

Cyberpunk 2077 casse votre écran avec ces graphismes dingues

Vous avez l'habitude à présent, chaque week-end nous vous offrons un moment de découverte grandiose sur toutes sortes de jeux : du Skyrim, Red Dead ou encore Cyberpunk 2077 par exemple. Il faut dire que ce dernier regorge d'éléments avec lesquels s'amuser pour pousser la claque visuelle encore plus loin.

C'est en tout cas de que propose la chaîne YouTube Digital Dreams dans une de ses dernières vidéos. Ce n'est pas la première fois que le créateur s'attaque à Cyberpunk 2077, ayant déjà mis en lumière la beauté du jeu en conduite. Cette fois, c'est pour une balade dans les rues et alentours de Night City.

Cette plongée ultra-modée dans Cyberpunk 2077 en plein la vue en 8K. Digital Dreams met à profit le rendu possible grâce à une carte graphique RTX 4090 (avant de passer à de futures vidéos sous 5090 !). Il repousse ainsi les limites du jeu. La finesse des détails est plus précise que jamais, avec des textures hyper réalistes et des effets de ray tracing avancées.

Cela dit, même de telles performances ne corrigent pas tout. On constate en effet la persistance du ghosting dans la chevelure du personnage, visible à la troisième personne. Ces artefacts visuels dérivent certainement de la reconstruction de l'image effectuée avec le DLSS 4. Le travail de Digital Dreams n'en laissent pas moins rêveur quant à ce que pourraient permettre un jour les jeux pour celles et ceux qui sont en recherche d'hyper-réalisme.