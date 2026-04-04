Les fans de Cyberpunk 2077 vont encore se jeter sur ce nouvel objet collector exceptionnel qui arrive très prochainement. Un vinyle spécialement conçu pour la collection avec une belle surprise.

Cyberpunk 2077 est sorti en décembre 2020 et pourtant, 6 ans plus tard, il continue de fédérer une vaste communauté de fans. Il faut dire qu'il a marqué l'industrie dès son annonce avec ses ambitions folles, puis à sa sortie, mais également après notamment avec son imposante mise à jour 2.0 qui a tout changé pour lui. C'est un monument du RPG de science-fiction et il fascine toujours autant aujourd'hui, si bien que les projets connexes et les objets de collection se multiplient.

Un nouveau collector pour Cyberpunk 2077 spécialement conçu pour les fans

Il y a peu, on apprenait l'arrivée d'un jeu de cartes à collectionner Cyberpunk 2077. Un projet très sérieux qui a explosé tous les records avec une campagne Kickstarter démentielle. Comme si ça ne suffisait pas, les fans vont prochainement avoir le droit à un autre objet collector, très différent cela dit puisqu'il s'agit cette fois d'un superbe vinyle.

Cyberpunk 2077 Ronin est un album de 12 titres dont une belle surprise : un titre totalement inédit inspiré par les rues de Night City. Sur la galette, on pourra écouter une douzaine de titres que l'on nous vend comme « un voyage sonore audacieux, mêlant puissance industrielle, expérimentation électronique et ampleur cinématographique ». On retrouvera notamment des morceaux iconiques comme The Heist ou encore Extraction Action, The Heist ou encore Outsider is No More. L'album sera pressé sur un vinyle « 1xLP Katana CyberRed 180g en édition limitée » avec une pochette premium illustrée. Une pièce spécialement conçu pour les collectionneurs d'après Materia Collective, la maison à l'origine du projet.

Pour l'heure, aucun prix ni revendeur spécifique n'ont été annoncés, mais on a déjà une date de sortie. Le vinyle Cyberpunk 2077 Ronin sortira donc le 18 avril 2026 à l'occasion du Record Store Day, un événement qui célèbre les disquaires au Royaume-Uni et en Irlande notamment. Ce sera donc une pièce plutôt rare à première vue et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce vinyle spécialement conçu pour de la collection pourrait rapidement prendre de la valeur auprès des fans. Vous trouverez tous les détails directement à cette adresse.

©Materia Collective

Source : Record Store Day UK