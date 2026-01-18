Cyberpunk 2077 continue de nous en mettre plein la vue avec des graphismes ultraréalistes grâce à divers artifices et une bécane de cyberpsycho dans une vidéo proprement bluffante en 8K.

Malgré sa sortie remontant déjà à 2020, Cyberpunk 2077 continue d'être l'un des plus beaux jeux de sa génération. Il peut notamment compter pour cela sur l'intégration des dernières technologies de NVIDIA, mais aussi sur le support d'une communauté passionnée. Une nouvelle vidéo en 8K de la célèbre chaîne YouTube Digital Dreams nous illustre tout cela de la plus bluffante des manières.

Cyberpunk 2077 continue d'être trop beau pour être vrai

Si Cyberpunk 2077 occupe encore aujourd'hui une place de choix dans les benchmarks pour évaluer les performances de nouvelles cartes graphiques ou processeurs, c'est pour de très bonnes raisons. Véritable concentré des technologies graphiques de pointe, le titre de CD Projekt RED continue d'être un mètre-étalon technique, plus de quatre ans après sa sortie. Avec la sortie de Phantom Liberty, il continue de servir de vitrine notamment pour les technologies de NVIDIA comme le DLSS 4, le path tracing ou encore la génération d'images, technologies exclusives aux RTX 4000 et 5000.

En résulte un jeu déjà impressionnant visuellement en soi et toujours d'actualité aujourd'hui. Mais une communauté de moddeurs passionnés a poussé le vice encore plus loin en poussant tous les paramètres graphiques de Cyberpunk 2077 dans leurs derniers retranchements. Digital Dreams nous revient justement avec une vidéo à couper le souffle illustrant tout ça, le tout en 8K avec une batterie de mods visant à réhausser la beauté intrinsèque du jeu. Le résultat frôle par moments le photoréalisme grâce à des reflets superbement bien retranscrits et des effets météorologiques criants de crédibilité.

Pour afficher Cyberpunk 2077 de cette manière en toute fluidité, il convient toutefois d'être équipé d'un PC proprement monstrueux. Digital Dreams affiche en l'occurrence une configuration très musclée : RTX 5090, Ryzen 9 9800X3D, 64 Go de RAM DDR5 6000 MHz (un véritable trésor inestimable dans la conjoncture actuelle...) et un SSD M.2 NVMe Samsung 970 EVO.

Source : Digital Dreams sur YouTube