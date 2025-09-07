Grâce à divers mods, et à condition d'avoir une machine de cyberpsycho, Cyberpunk 2077 continue de nous mettre une magistrale claque graphique, comme cette vidéo en 4K le démontre encore superbement.

Malgré sa sortie en 2020, Cyberpunk 2077 continue d'être l'un des plus beaux jeux de sa génération. Il peut notamment compter pour cela sur l'intégration des dernières technologies de NVIDIA, mais aussi sur le support d'une communauté passionnée. Une nouvelle vidéo en 4K de Digital Dreams nous illustre tout cela de la plus bluffante des manières grâce notamment à des mods venant encore embellir le titre de CD Projekt RED.

Les technologies graphiques de Cyberpunk 2077 encore poussées à l'extrême en 4K

Si Cyberpunk 2077 occupe souvent une place dans les benchmarks pour évaluer les performances de nouvelles cartes graphiques ou processeurs, c'est pour de très bonnes raisons. Véritable concentré des technologies les plus récentes, le titre de CD Projekt RED continue d'être un mètre-étalon graphique, plus de cinq ans après sa sortie. Après la sortie de Phantom Liberty, il a notamment servi de vitrine technique pour le DLSS 4, le path tracing ou encore la génération d'images, technologies exclusives aux dernières cartes graphiques RTX du côté de NVIDIA, mais également plus récemment du FSR 4 du côté d'AMD, quant à lui exclusif aux modèles AMD RX 9000 de la Team Rouge.

En résulte un jeu déjà impressionnant visuellement en soi. Mais les moddeurs ont poussé le vice encore plus loin en poussant tous les paramètres de Cyberpunk 2077 dans leurs derniers retranchements. Digital Dreams nous revient donc avec une vidéo à couper le souffle illustrant tout ça, le tout en 4K avec notamment un mod météorologique très impressionnant, mais également un mod baptisé fort justement « Next Gen Pathtracing ». Le résultat frôle par moments le photoréalisme grâce à des reflets superbement bien retranscrits et des effets météorologiques criants de crédibilité.

Bien entendu, pour afficher Cyberpunk 2077 avec une telle qualité graphique en toute fluidité en 4K, il convient d'être équipé d'un PC proprement monstrueux. Digital Dreams affiche en l'occurrence une configuration très musclée : RTX 5090, Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM DDR5 6000 MHz et un SSD M.2 NVMe Samsung 970 EVO.

Source : Digital Dreams sur YouTube