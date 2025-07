La chaîne YouTube Digital Dreams revient avec une nouvelle démonstration époustouflante de Cyberpunk 2077, tournée cette fois sur une configuration de rêve : la NVIDIA RTX 5090, associée au mod ReShade Beyond All Limits 3.3. Le résultat : une expérience visuelle saisissante de réalisme, qui pousse encore plus loin les limites graphiques du jeu de CD Projekt.

Une balade immersive dans Night City pour Cyberpunk 2077

La vidéo, filmée en POV (vue à la première personne), plonge directement le spectateur dans les rues de Night City sur Cyberpunk 2077. On y découvre plusieurs séquences de conduite : à moto, en Lamborghini ou en KTM, sous des lumières variées, coucher de soleil, pluie battante ou plein soleil. Grâce au mod Beyond All Limits 3.3, chaque reflet, chaque source de lumière, chaque texture semble gagner en profondeur.

Le travail sur les ombres et la colorimétrie renforce la sensation d’immersion, au point de brouiller les frontières entre jeu vidéo et séquence filmée. La conduite sur une Kawasaki Ninja devient presque hypnotique sur Cyberpunk 2077, surtout en 4K natif, avec des effets de flou cinématographiques et une gestion de la lumière proche du photoréalisme.

Plus de 300 mods pour un rendu extrême

Cette prouesse visuelle ne repose pas uniquement sur la puissance brute de la RTX 5090. Digital Dreams utilise un pack de plus de 300 presets et mods pour Cyberpunk 2077, disponible gratuitement sur NexusMods. Ces modifications agissent à tous les niveaux : textures retravaillées, particules enrichies, reflets dynamiques, ray tracing amélioré, etc.

Le mod "Let There Be Flight", par exemple, revient dans cette version mise à jour. Il permet une navigation plus fluide et stylisée, particulièrement en phase de conduite rapide dans Cyberpunk 2077 . Quant au mod principal, Beyond All Limits, il a été affiné pour cette version 3.3, avec un nouveau traitement de la lumière ambiante qui sublime chaque scène.

Une config PC qui fait rêver

Pour faire tourner Cyberpunk 2077 avec ce niveau de détail, il faut du solide. Voici un aperçu de la configuration utilisée par Digital Dreams :

Carte graphique : NVIDIA RTX 5090 FE

: NVIDIA RTX 5090 FE Processeur : Ryzen 7 9800X3D

: Ryzen 7 9800X3D RAM : 64 Go DDR5 à 6000 MHz

: 64 Go DDR5 à 6000 MHz Stockage : SSD Samsung 970 Evo + Crucial P3 (4 To au total)

: SSD Samsung 970 Evo + Crucial P3 (4 To au total) Refroidissement : Arctic Liquid Freezer 420

: Arctic Liquid Freezer 420 Alimentation : be quiet! Straight Power

: be quiet! Straight Power Et bien sûr, plusieurs écrans 4K pour profiter pleinement du spectacle.

Autant dire que cette configuration est taillée pour le 4K ultra, et même au-delà.

Source : Digital Dreams