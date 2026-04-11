Outre son histoire déchirante dans une version futuriste de l'univers dystopique de Mike Pondsmith, Cyberpunk 2077 continue de marquer les esprits par ses graphismes qui restent, même plus de cinq ans après sa sortie, encore une référence dans le domaine. Grâce au travail passionné de nombreux moddeurs, le titre de CD Projekt RED peut nous asséner une claque visuelle encore plus impressionnante, voire totalement se transformer avec les bons réglages, comme tel est le cas avec le mod qui nous intéresse ici.

Un mod rétrofuturiste bluffant pour Cyberpunk 2077

Dans son essence, Cyberpunk 2077 s'inspire d'un genre de la science-fiction largement influencé par ce qu'on se représentait du futur dans les années 80-90. Le transhumanisme par les implants cybernétiques, le style vestimentaire punk, les néons à outrance et la musique synthwave sont un héritage direct de cette période de notre monde réel. Grâce à un mod visuel de Tuliz, qui prend en réalité la forme d'un Reshade, il est possible de marier cette esthétique délicieusement rétro avec les graphismes époustouflants du titre de CD Projekt RED pour un résultat franchement impressionnant.

Le Reshade en question s'appelle TapePunk, téléchargeable sur Nexus Mods, et donc hélas uniquement accessible sur PC, propose comme son nom l'indique d'appliquer un filtre VHS sur Cyberpunk 2077. Comme vous pouvez le voir via le post Reddit ci-dessous, le résultat est proprement bluffant et transforme le jeu en une espèce de film rétro à la Blade Runner qu'on regarderait dans son format cassette vidéo sur un vieil écran cathodique. Attention toutefois aux personnes sensibles, certains effets visuels visant à reproduire l'expérience d'un film en VHS peuvent causer des désagréments.

Puisqu'il s'agit d'un Reshade modifiant divers paramètres visuels de Cyberpunk 2077, son installation nécessite quelques manipulations supplémentaires, comme le fait de télécharger la version originale de Reshade, puis d'en écraser les fichiers par ceux de TapePunk. Ensuite, via une console en jeu, il sera possible de paramétrer chaque élément, afin de s'offrir un rendu VHS rétro à son goût. Enfin, il est possible de le combiner avec d'autres mods visuels afin d'obtenir un résultat encore plus unique, pour les habitués de modding.

Sources : Nexus Mods ; Reddit