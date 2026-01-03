Nous avons l'habitude de voir Cyberpunk 2077 se refaire une beauté. Les joueurs aiment réinventer l'œuvre de CD Projekt. Cela dit, vous n'avez probablement jamais vu ça avant.

CD Projekt a prouvé sa capacité à jongler d'un univers à autre complètement différent en passant de The Witcher à Cyberpunk 2077. Le studio polonais maîtrise aussi bien le monde de medieval fantasy du Sorceleur que celui futuriste de Night City. Cela dit, sa dernière production pourrait tout à fait avoir une allure bien différente, comme en témoigne une initiative de fans plutôt originale. Vous allez découvrir le jeu sous un autre jour.

Un coup de vieux pour Cyberpunk 2077

Les fans aiment à s'emparer de Cyberpunk 2077. Nous vous avons déjà parlé de Digital Dreams par exemple, un moddeur qui repousse régulièrement les performances graphiques du jeu. Mais si on vous disait que certains vont dans le sens inverse ? Du moins, en matière d'habillage. Plutôt que d'aller vers un sens du détail toujours plus complet, il est possible d'offrir un coup de vieux au jeu.

Sur Reddit, Tulired a proposé sa propre version de Cyberpunk 2077. Une version qui souffle un bon vent de nostalgie sur le jeu puisqu'elle profite d'un affichage digne d'un enregistrement VHS. En effet, l'internaute s'est penché sur ce qui faisait la particularité du rendu des K7 d'époque et proposé un reshade qui reproduit avec réalisme les « images fantômes, bavures chromatiques » et autres « bruit de couleur, flou et effet de halo/ringing ». Une proposition originale qui donne tout de suite à Night City une autre saveur.

Et si c'était vraiment enregistré sur une VHS ?

La version de Tulired vient retravailler visuellement Cyberpunk 2077. Il s'agit donc de donner au jeu une autre allure de manière artificielle. Mais un véritable enregistrement VHS rendrait-il pareil ? Eh bien un autre Redditor, gundog48, a décidé de tenter l'expérience.

On découvre sa vidéo sur le célèbre réseau social. Contrairement à l'exemple précédent, il a réellement fait une capture de Cyberpunk 2077 sur un moniteur CRT. Si le son était trop « mauvais » pour qu'il juge bon de l'inclure à son post, il n'est pas mécontent de la vidéo en elle-même, qui a des petits airs de Lost Records.