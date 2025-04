L'annonce de Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch 2 a surpris pas mal de monde. Et pour cause : malgré toutes ses qualités aujourd'hui, le jeu garde une réputation compliquée, notamment à cause de son lancement chaotique sur PS4 et Xbox One. Alors forcément, certains joueurs ont levé un sourcil inquiet. Mais CD Projekt Red veut être clair : cette fois, pas question de répéter les erreurs du passé.

Oui, tout le monde pense encore au lancement catastrophique de Cyberpunk 2077

Même si Cyberpunk 2077 a été largement corrigé et amélioré depuis 2020, son image reste marquée. À l'époque, les versions PS4 et Xbox One étaient tellement buggées qu'elles avaient dû être retirées de la vente pendant un temps. Aujourd'hui, même avec tous les patchs et Phantom Liberty en renfort, une partie des joueurs reste méfiante. Alors l'idée de voir le jeu débarquer sur une Switch 2, une machine souvent décrite comme "équivalente à une PS4" a logiquement ravivé quelques inquiétudes.

Pour éviter toute panique, le studio polonais a pris la parole. D'après Tim Green, ingénieur chez CD Projekt, l'équipe a pu s'appuyer sur une base solide, celle des versions retravaillées de Cyberpunk 2077. Il précise que l'adaptation pour la Switch 2 a bien sûr ses défis, mais que tout a été fait pour respecter la vision originale du jeu sans la dégrader. Un discours qui cherche à rassurer ceux qui craignent une version "au rabais".

Des objectifs techniques raisonnables

Concrètement, Cyberpunk 2077 sur Switch 2 devrait viser 1080p en mode docké et 720p en mode portable. Mieux encore : le DLSS sera utilisé en mode portable pour garantir une bonne fluidité. Dit autrement, CD Projekt Red promet une expérience complète et stable, sans les compromis qui avaient plombé les versions old-gen.

Cette sortie de Cyberpunk 2077 est loin d'être anodine pour CD Projekt Red. Après l’énorme crise de confiance subie en 2020, chaque nouveau projet est scruté à la loupe. Réussir un lancement propre sur Switch 2 serait un vrai symbole : la preuve que le studio a changé, qu’il sait aujourd’hui anticiper, tester, peaufiner... Bref, qu’il a tourné la page. À l'inverse, un nouvel échec risquerait de rouvrir des blessures encore fraîches.

Source : CD Projekt