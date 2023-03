S'il y a bien une plateforme sur laquelle Cyberpunk 2077 fait l'unanimité depuis sa sortie, c'est sur PC. Enfin, encore faut-il posséder la configuration nécessaire pour faire tourner le jeu, très gourmand en ressources. Les versions PS5 et Xbox Series X s'en sortent très bien également, mais l'édition PC de Cyberpunk 2077 reste sans doute la plus aboutie à ce jour. Comme toujours, la communauté ne manque pas de créativité pour créer des mods de toutes sortes afin d'enrichir l'expérience de jeu. De son côté, CD PROJEKT RED n'oublie pas non plus de chouchouter son produit. La preuve avec cette nouvelle option graphique qui devrait rendre Cyberpunk 2077 encore plus agréable à l'œil. Tout cela, grâce au nouveau DLSS 3 de NVIDIA.

Le path tracing dans Cyberpunk 2077 grâce au DLSS 3 de NVIDIA

À la GDC de San Fransisco, le studio polonais a dévoilé une preview de Cyberpunk 2077 avec du path tracing. La technologie fera son arrivée dans Cyberpunk 2077 le 11 avril prochain. Le path tracing sera compris dans une grosse mise à jour du jeu nommée "Overdrive Mode". Le path tracing s'apparente à un ray tracing ultime. La différence entre les deux technologies seraient notables. Le path tracing améliorerait nettement la gestion de la luminosité et des ombres en jeu.

Selon le blog de NVIDIA, le path tracing permettrait de créer un environnement lumineux plus réaliste que jamais grâce au nouveau DLSS 3 développé par l'entreprise américaine. "Les éclairages indirects et les réflexions tracés par rayons rebondissent désormais plusieurs fois, alors que la solution précédente ne faisait qu’un seul rebond. Il en résulte un éclairage global, des réflexions et des autoréflexions encore plus précis, réalistes et immersifs", peut-on lire. Pawel Kozlowski, ingénieur technologique chez NVIDIA, se montre dithyrambique sur le path tracing.

Cela permet non seulement d'offrir de meilleurs visuels aux joueurs, mais promet également de révolutionner l'ensemble du processus de création des jeux.

© CD PROJEKT RED

Cyberpunk 2077 plus beau que jamais sur PC dès le 11 avril prochain

Cyberpunk 2077 fait partie des 35 premiers jeux qui profiteront du DLSS 3 de Nvidia. Le jeu développé par CD PROJKET n'avait certainement pas besoin de ça pour se montrer impressionnant graphiquement, mais cette nouvelle technologie devrait ravir le public. Le path tracing sera disponible dès le 11 avril prochain dans la version PC de Cyberpunk 2077. Peut-être pourrons nous apprécier les personnages de Cyberpunk : Edgerunners comme il se doit s'ils arrivent dans le jeu... Le premier DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, est toujours prévu pour 2023.