Malgré un lancement chaotique, force est d'admettre que Cyberpunk 2077 a pu rebondir de façon assez admirable. Au delà des mises à jour officielles, notamment aussi grâce à une très large communauté de fans et l'ajout de nombreux mods. D'ailleurs à ce propos, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs mods de Cyberpunk 2077. Dans ce contexte vous pouvez aujourd'hui découvrir une création qui bouleverse totalement la façon de jouer.

Cyberpunk 2077 s'offre une nouvelle façon de jouer

Un modder Cyberpunk 2077 a créé un mod de grappin avec une fonctionnalité qui permet aux joueurs de l'utiliser comme un lance toile façon Spider-Man, et de se balancer d'un endroit à l'autre à travers les rues et au milieu des building. Plus qu'un simple mod, cette fonctionnalité change vraiment totalement le jeu grâce à de nouveaux types de déplacement. En ville, vous n'avez plus du tout besoin de véhicule et vous pouvez en plus vous prendre pour Peter Parker. Vous pouvez admirer le résultat ci-dessous en vidéo, c'est bluffant.

Le fun uniquement mais qui a un gros impact sur le jeu

Le créateur mentionne bien que la fonctionnalité n'a rien de réaliste puisque l'utilisateur n'a pas réellement à regarder vers le point sur lequel il a besoin de s'accrocher. C'est une fonction qui est principalement ajoutée juste pour le plaisir et il ne faut pas chercher plus loin. Les joueurs de Cyberpunk 2077 qui veulent s'y essayer peuvent le télécharger sur le site Web Nexus Mods. Dans le même ordre d'idée, le créateur propose aussi un mod Jetpack qui comme son nom l'indique permet de se déplacer avec cet outil façon The Mandalorian. Et si vous n'avez plus du tout aucune estime pour votre personnage et pour le jeu vous pouvez aussi tenter le mode FreeFly qui permet de voler librement partout sans aucun scrupule. Autant dire que pour le scénario ça risque d'être très compliqué en terme d'immersion.

Cyberpunk 2077, c'est quoi la suite ? Phantom Liberty ?

Outre les mods qui changent le jeu, le studio CD Projekt prévoit toujours l'arrivée de sa grosse extension Phantom Liberty qui prévoit d'être tout simplement énorme soit plusieurs dizaines d'heures de gameplay. Le tout doit débarquer en 2023 si il n'y a pas de nouveau retard d'ici là. Coté scénario, dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, V sera chargé par les USA d'une dangereuse mission d'espionnage. Celle-ci nous mènera dans le quartier de Night City Pacifica.