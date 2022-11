Grâce au carton le l’anime Edgerunner, CD Projekt RED est parvenu à faire oublier le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077. Le jeu revient de loin et attire désormais les foules, en attestent les chiffres Steam. L’éditeur polonais compte bien surfer sur cette renaissance avec son DLC Phantom Liberty, une nouvelle aventure à Night City visant à prolonger l’expérience. Cependant, il faudra repasser à la caisse, c’est officiel.

Le DLC de Cyberpunk 2077 sera payant

Après la douche froide, la hype. Cyberpunk 2077 revient de loin, mais les divers patchs et l'engouement détonnant autour de la série Netflix lui ont permis de connaître le succès. CD Projekt RED avait promis divers contenus gratuits après le lancement, mais comme on pouvait s’y attendre, le DLC Phantom Liberty n’en fera pas partie. Dans les colonnes de GamesRadar, Radek Grabowski du studio polonais a confirmé que l’extension serait payante.

« Concernant le prix du DLC, nous n’avons pas révélé les détails exacts pour le moment, mais ce sera payant », a déclaré l’employé à la tête des relations presse internationales de CD Projekt RED. Les développeurs se veulent néanmoins rassurants et suggèrent que si l’extension pourrait coûter un peu plus que les contenus additionnels de The Witcher 3, ça restera toujours moins cher que Cyberpunk 2077. « Nos extensions sont traditionnellement moins chères qu’un jeu payé plein-pot », a-t-il ajouté.

On rappelle que les deux DLC de The Witcher 3, Hearts of Stone et Blood & Wine, avaient coûté respectivement 9,99€ et 19,99€. Au vu des ambitions des développeurs pour la licence, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera très certainement de l'acabit du second. On peut imaginer un prix allant d’une vingtaine d’euros minimum à 60€. Annoncée en septembre dernier, l’extension emmènera les joueurs dans une zone inédite à Pacifista. On sait que Keanu Reeves reprendra son rôle de Johnny Silverhand et que l’arc narratif s’articulera autour des NUSA (New United States of America). Pour de plus amples détails, il faudra en revanche prendre son mal en patience.