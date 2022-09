Les développeurs de CD Projekt Red doivent avoir le sourire à l'heure qu'il est. Bien mal parti avec un lancement catastrophe qui a eu des conséquences désastreuses pour le studio, Cyberpunk 2077 a su se relever et établir un record.

Cyberpunk 2077 devance The Witcher 3 sur Steam

La remontada extraordinaire de Cyberpunk 2077 est bien réelle. En une semaine, le titre a vu son nombre de joueurs simultanés sur Steam repartir à la hausse. Comme remarqué par Benji-Sales, la fréquentation n'a fait que s'intensifier pour battre des records.

Lundi : 78 478

Mardi : 83 252

Mercredi : 86 130

Jeudi : 89 395

Vendredi : 97 232

Samedi : 122 376

Dimanche : 136 724

Dès le lundi, il y avait déjà plus de joueurs que le mois suivant la sortie du jeu. Merci Netflix et Cyberpunk Edgerunners qui a permis une synergie bien plus importante qu'entre The Witcher 3 et sa série live-action.

Deux ans après son lancement, Cyberpunk 2077 a atteint un pic de 136 724 joueurs simultanés contre 103 329 pour The Witcher 3 : Wild Hunt. Et il n'y a pas seulement des acheteurs déçus qui ont retenté le coup. Non, sur Steam toujours, l'action-RPG de CD Projekt Red caracole en tête des ventes et dépasse ainsi les précommandes de Call of Duty Modern Warfare 2.

Cela augure du bon pour le DLC Phantom Liberty.