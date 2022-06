La collaboration entre Netflix, CD Projekt Red et le studio d’animation Trigger se précise. La série basée dans l’univers de Cyberpunk 2077 a profité de l’événement Netflix Geeked et du Summer Game Fest 2022 pour dévoiler une première bande-annonce et préciser sa date de diffusion.

Une première bande-annonce pour l'animé Cyberpunk 2077

Cyberpunk Edgerunners, sera découpé en 10 épisodes diffusés sur Netflix en septembre 2022. L’anime contera le quotidien d’un jeune adolescent de Night City qui tente tant bien que mal de survivre dans cette ville impitoyable pour les plus démunis. Là où la violence et les modifications génétiques sont monnaie courante, le petit galérien décide d’embrasser la carrière d’un Edgerunner. Autrement dit, il va devenir un mercenaire dans l’univers de Cyberpunk 2077.

Aux manettes de cette adaptation version animation japonaise, un studio bien réputé dans le milieu : Trigger. Le tout est supervisé par de grosses pointures comme Hiroyuki Imaishi ou Masashiko Otsuka. On leur doit notamment Kill la Kill, Little Witch Academia, Promare et même Neon Genesis Evangelion fut un temps. La bande-originale sera quant à elle signée Akira Yamaoka, compositeur de Silent Hill. Avec un aussi joli projet, on en oublierait presque la débâcle du lancement de Cyberpunk 2077.