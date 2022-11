On sait que le Nvidia DLSS 2.0 et maintenant 3.0 est révolutionnaire pour gagner en fluidité et augmenter significativement le framerate, sur Cyberpunk 2077 c'est particulièrement bluffant et utile, voir obligatoire. Le problème c'est que cette technologie de deep learning super sampling est uniquement disponible aux possesseurs d'une carte graphique Nivida. Les possesseurs d'un GPU AMD étaient donc de fait dans une situation plus compliquée. Du moins, jusqu'à aujourd'hui.

Cyberpunk 2077 accueille le AMD FSR 2.1

Le AMD FSR 2.1 c'est quoi ? Eh bien c'est le rival du Nvidia DLSS qui fait à peu de chose près le même résultat mais sans utiliser le machine learning. De fait et selon les tests, celui-ci est un peu moins performant. Il n'en reste pas moins salvateur pour les possesseurs de cartes graphiques AMD et devrait donc être une bonne occasion de profiter de Cyberpunk 2077 dans de meilleures conditions. Notons au passage aussi que cette technologie est accessible pour tout le monde, même pour ceux qui ont un GPU chez les verts. C'est aussi bien entendu le cas pour ceux qui sont chez Intel.

Tout ceci intervient dans le cadre de la mise à jour 1.61 de Cyberpunk 2077 avec tout un tas de modifications dont vous pouvez retrouver la liste complète au sein du blog officiel du RPG. Il est amusant de noter une ligne de changement à propos de Stadia alors que la service de Google va prendre fin le 18 janvier 2023.

Que pensez-vous de l'ajout du AMD FSR 2.1 sur Cyberpunk 2077 ?