Cyberpunk 2077 revient de loin. Un an et demi après son lancement, le FPS futuriste de CD Projekt RED ne rencontre toujours pas le succès escompté. Peut-être que la nouvelle extension scénarisée pourra changer la donne ?

L’heure est au bilan financier chez CD Projekt RED et les résultats sont mitigés. Si The Witcher connaît toujours un succès presque indécent, les ventes de Cyberpunk 2077 restent décevantes, malgré la mise à jour next-gen.

De gros chiffres qui restent décevants

CD Projekt a fait parler les gros chiffres lors de la présentation de ses résultats financiers de 2021. L’occasion de faire le bilan sur les ventes d’un Cyberpunk 2077 plus jouables qu’avant de longs mois après la débâcle de son lancement. Lors de sa sortie, le FPS du studio polonais avait réussi un score spectaculaire de 13,7 millions de copies vendues, malgré la qualité du jeu à cette époque et son retrait du PS Store pendant 6 mois.

Malgré tout, Cyberpunk 2077 comptabilise au 14 avril plus de 18 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Si CD Projekt RED se montre très discret sur le sujet, on imagine que l’arrivée des mises à jour PS5 et Xbox Series a permis au jeu de connaître un petit regain. Si les chiffres peuvent paraître presque monstrueux, ils sont loin d’être satisfaisants. On est en effet bien loin des 30 millions de copies envisagées pour la première année du jeu. Difficile d’appeler Cyberpunk 2077 un succès commercial. D’autant que The Witcher 3 s’est vendu plus que le dernier jeu du studio sur l’année qui vient de s’écouler.

Une extension de Cyberpunk 2077 l'année prochain

CD Projekt RED n’a cependant pas dit son dernier mot avec la licence. La série d’animation Cyberpunk Edgerunners est toujours attendue cette année sur Netflix. De son côté, le jeu recevra du contenu supplémentaire. Le studio polonais a de nouveau confirmé travailler sur des DLC inédits de Cyberpunk 2077, sans préciser s’il y aura du contenu gratuit dans le lot ou non.

Une extension majeure est également attendue et elle apportera un nouveau scénario. Il faudra cependant attendre 2023 pour découvrir de nouvelles aventures à Night City. Les développeurs communiqueront à ce sujet plus tard dans l’année.