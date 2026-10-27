Cyberpunk 2077 vous fait gagner du contenu gratuit pour votre partie à Night City. Vous allez pouvoir tuner votre voiture avec encore plus de style et ça très facilement.

Après la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, de nouveaux contenus gratuits sont à gagner facilement. CD Projekt vous propose de participer à une nouvelle campagne de Twitch drops du 22 octobre jusqu'au 19 novembre 2026. En regardant simplement des streams du jeu, vous allez pouvoir remporter 4 nouveaux styles de carrosserie pour votre véhicule. On vous les présente et on vous explique aussi comment les récupérer en jeu.

Cyberpunk 2077 vous offre 4 cadeaux grâce à Twitch

CD Projekt a vraiment décidé de gâter ses fans en ce mois d'octobre. En plus des cadeaux pour The Witcher 3, le studio polonais vous fait gagner plusieurs contenus gratuits pour Cyberpunk 2077. Vous virer à Night City vont prendre une toute autre tournure grâce à cela. Vous allez pouvoir personnaliser votre voiture avec encore plus de choix, on vous le dit.

En effet, les cadeaux en questions ne sont autres que des styles de carrosserie pour votre voiture Quadra. Ainsi, vous n'avez plus qu'à vous installer pour regarder 2 heures de streams sur des chaînes partenaires pour être récompensé. Rien qu'en faisant cela, vous remporterez pas moins de 4 contenus gratuits pour Cyberpunk 2077 :

Short-Fuse Neon

Tactical Warning

Road Scar

Dazzling Encore

Capture d'écran du 26 octobre 2026. © Gameblog

Pour récupérer vos Twitch drops dans Cyberpunk 2077, prenez d'abord soin de créer un compte gratuit sur la plateforme de streaming et de vous y connecter pour suivre les streams. En plus de cela, vous devez également avoir un compte CD Projet. Quand c'est bon des deux côtés, il ne vous reste plus qu'à lier les deux sur le site officiel. Ensuite, voici comment faire pour obtenir les 4 contenus gratuits :

Assurez-vous d'être connecté à votre compte Twitch.

Regardez 2 jeures de stream de Cyberpunk 2077 sur les chaînes partenaires (en une ou plusieurs fois). Vous recevez une notification lorsque vous avez atteint l'objectif.

Consultez votre Inventaire de Twitch drops pour voir votre avancée.

Cliquez sur « Obtenir » sur chaque récompense que vous souhaitez récupérer.

Lancez votre partie de Cyberpunk 2077 pour tuner votre voiture in-game.