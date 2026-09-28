Même après six ans, d'énormes efforts de rédemption et une excellente extension qui fête ses 3 ans, le studio derrière Cyberpunk 2077 reste marqué à vie par un lancement qui a bien failli tout lui coûter.

Alors que l'extension de Cyberpunk 2077, baptisée Phantom Liberty, fête ses 3 ans, Pawel Sasko, directeur des quêtes et actuellement directeur de la suite, se remémore tout le chemin parcouru par le dernier titre en date de CD Projekt RED. D'un lancement qui a marqué l'histoire et failli faire couler tout le studio aux énormes efforts des développeurs pour un arc de rédemption qu'on voit rarement aboutir à un tel résultat dans l'industrie, le vétéran souligne le caractère à la fois traumatisant et exaltant de ces six dernières années pour le RPG futuriste du studio polonais.

Cyberpunk 2077 a marqué à vie ses développeurs, retour sur un revirement historique

Avant sa sortie, Cyberpunk 2077 avait une aura extrêmement rare dans l'industrie du jeu vidéo et se plaçant comme l'un des jeux les plus attendus de l'histoire. Un scénario qui se répète actuellement, mais dans des proportions encore plus délirantes, avec GTA 6. Sauf que le lancement du RPG futuriste de CD Projekt RED est devenu célèbre pour les pires raisons, avec un titre totalement cassé pour la plupart des joueurs, notamment sur PS4 et Xbox One. Cela aurait clairement pu faire couler le studio polonais, tant les répercussions sur sa réputation et ses finances ont été catastrophiques.

Il a fallu de nombreuses mises à jour et années pour que Cyberpunk 2077 et le studio polonais commencent doucement à se racheter aux yeux du public. Le 26 septembre 2023, soit il y a trois ans presque jour pour jour, cette rédemption a pris encore plus d'ampleur avec la sortie simultanée d'une énorme et salvatrice mise à jour 2.0 et de l'extension Phantom Liberty. Depuis, le titre de CD Projekt RED a largement lavé son honneur et est même une licence très populaire, notamment grâce à des œuvres spin-off comme l'excellente série d'animation Cyberpunk Edgerunners.

Mais, malgré un tel retour en grâce, Sasko, dans un témoignage qui fait probablement écho à l'avis de nombreux développeurs, ne pense pas pour autant que « Phantom Liberty efface le lancement de Cyberpunk 2077 » ; il en est toutefois reconnaissant pour ce que ces six dernières années lui ont « appris sur la direction de jeux ». « J'espère qu'à vos yeux, Cyberpunk 2077 a mérité sa place », a-t-il déclaré avec beaucoup d'émotion dans un article particulièrement long et poignant sur son compte X.com personnel pour fêter les 3 ans de Phantom Liberty.

Une expérience transcendante dans la façon de concevoir des jeux pour CD Projekt RED

Dans son long témoignage retraçant son parcours ainsi que toute l'équipe derrière Cyberpunk 2077, Pawel Sasko explique notamment que, parce que le lancement du jeu a été aussi catastrophique, cela a totalement métamorphosé la manière dont CD Projekt RED a envisagé le développement de Phantom Liberty, et par extension les futures productions du studio. « Pour Phantom Liberty, nous avons opté pour des équipes de contenu pluridisciplinaires au sein desquelles concepteurs, scénaristes, spécialistes des cinématiques, artistes, experts audio, testeurs (QA) et représentants de bien d'autres disciplines pouvaient travailler ensemble sur un même élément de contenu. Il a fallu du temps pour apprendre à travailler de cette manière, mais ça a fait une grande différence », a-t-il confié.

Les enseignements cuisants de Cyberpunk 2077, on les retrouve encore aujourd'hui non seulement sur la façon de concevoir les jeux, mais aussi de les annoncer et d'en faire la promotion. The Witcher 4 reste relativement discret et ne sortira pas avant 2028, et le studio veut prendre tout le temps nécessaire pour donner pleinement corps à ses folles ambitions. Espérons que, après les énormes erreurs de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED en est bien ressorti grandi et que ses futurs projets mériteront effectivement une place de choix aux yeux des fans.

© CD Projekt RED

Source : Pawel Sasko sur X.com