Six ans après la sortie de Cyberpunk 2077, la mise à jour 2.5 sortie tout récemment pour accompagner l'arrivée de Edgerunners 2 sur Netflix a enfin permis de rendre compatible les mods ailleurs que sur PC. Que vous vous baladiez à Night City sur PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch 2, plusieurs dizaines de mods sont ainsi d'ores et déjà utilisables sur ces trois plateformes. Pour vous aider à faire un premier tri, on vous en recommande 5 qui valent selon nous vraiment le détour, chooms.

VOIR : GUIDE Cyberpunk 2077 : comment télécharger et installer les mods sur PS5, Nintendo Switch 2 et Xbox Series ?

Quels sont les 5 mods à télécharger absolument sur les versions consoles de Cyberpunk 2077 ?

Comme sur PC, les mods désormais disponibles sur les versions consoles de Cyberpunk 2077 s'intéressent à de nombreux domaines, qu'il s'agisse de rendre possible l'installation d'autres mods, des améliorations du gameplay, des corrections de bugs ou encore l'ajout d'élément cosmétiques. Nous avons donc ici sélectionné 5 mods qui selon nous représentent de façon la plus intéressante la grande diversité de créations de fans dont les joueurs consoles peuvent enfin profiter durant leurs voyages à Night City.

Deceptious Quest Core : un framework indispensable pour modder Cyberpunk 2077

Le premier mod qu'on vous recommande d'installer en priorité sur les versions consoles de Cyberpunk 2077, et naturellement le plus populaire des mods actuellement disponibles sur ces plateformes, est donc Deceptious Quest Core, par Deceptious. Il s'agit en effet d'un framework permettant de déclencher d'autres mods de quête ou d'interactions diverses. Si vous souhaitez ajouter de nouvelles quêtes ou des actions supplémentaires à votre jeu, il vous faudra donc absolument celui-là pour les activer s'ils en dépendent.

© Deceptious

Night City Interactions pour ajouter de la vie en ville

Le second mod désormais disponible sur les versions consoles de Cyberpunk 2077 qu'on vous recommande chaudement est Night City Interactions, une fois encore par Deceptious. Il s'agit d'un second mod le plus populaire actuellement téléchargeable sur ces plateformes, et on comprend aisément pourquoi. Il permet en effet d'ajouter des interactions dans différents quartiers de la ville, à condition de télécharger les addons correspondants, avec les compagnons comme Judy, Panam ou encore Kerry.

© Deceptious

Easier Sprint Activation pour rendre le sprint plus ergonomique à la manette

Le troisième mod qu'on vous recommande sur les versions consoles de Cyberpunk 2077 est Easier Sprint Activation par RMK_. Il s'agit cette fois d'un mod venant corriger un léger bug qui faisait que le sprint ne se lançant pas de manière constante à la manette. Et comme on a souvent tendance à sprinter à travers Night City, un mod permettant de s'assurer que V répond immédiatement quand on lui demande de courir est définitivement un élément à ne pas négliger.

Quickhack Loadouts pour rendre le gameplay Netrunner plus agréable sur les versions consoles de Cyberpunk 2077

Le quatrième mod désormais disponible sur les versions consoles de Cyberpunk 2077 qu'on vous recommande a donc trait à une autre amélioration de l'ergonomie et du gameplay sur ces plateformes, avec Quickhack Loadouts, une fois encore par RMK_. Comme son nom l'indique, ce mod s'adresse aux netrunners en herbe, et permet de créer différents sets de hacks, afin de passer facilement d'un set à l'autre selon si vous êtes en combat, en infiltration, ou pour semer le chaos dans Night City comme un certain D. dans Edgerunners 2.

E3 Cyberware pour une petite touche cosmétique nostalgique

On termine cette petite sélection des mods de Cyberpunk 2077 sur consoles avec une petite préférence personnelle et nostalgique : E3 Cyberware, par manavortex. Pour celles et ceux qui comme votre Fixer ici présent avaient été soufflés par la présentation de gameplay du jeu à l'E3 2018 et adoré l'apparence de la version féminine de V, ce mod permet de remplacer la première option d'implant facial du jeu de base au profit de celle de la présentation de l'E3. À noter que manavortex a créé d'autres mods visant à altérer l'apparence de V féminine pour qu'elle ressemble à sa version de l'E3 2018, mais tous ne sont pas encore disponibles sur consoles.

© Manavortex

Source : mod.io