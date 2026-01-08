Plus précisément, c'est à nouveau Igor Sarzyński, directeur des cinématiques sur Cyberpunk 2077, qui a récemment délivré quelques secrets des coulisses du dernier jeu de CD Projekt RED. Après avoir dévoilé le processus créatif et narratif derrière le Prologue et l'Acte 1 et au passage démonté une opinion populaire auprès des fans, Sarzyński a expliqué un choix marketing qui fait débat au sein de la communauté depuis la sortie de l'extension Phantom Liberty.

V-olte Face assumée pour le V-isage de Cyberpunk 2077

Initialement, la promotion de Cyberpunk 2077 mettait exclusivement en avant la version masculine de base de V, le personnage qu'on incarne, mais dont on peut évidemment modifier l'apparence dans sa propre partie. Il s'agissait alors du « visage » du jeu, tant dans les bandes-annonces que pour les images promotionnelles ou même les différentes jaquettes du jeu. Cela, et bien sûr en partie aussi Johnny Silverhand, incarné par Keanu Reeves.

Puis, aux alentours de la sortie de Phantom Liberty, le visage de Cyberpunk 2077 a changé pour mettre cette fois en avant la version féminine de V. De nombreux fans avaient alors dénoncé une forme d'« effacement » ou de « suppression » de son pendant masculin. Tout récemment, Igor Sarzyński a répondu à une fan à ce sujet via son compte Bluesky personnel. « La version masculine de V a eu tout le jeu de base pour lui seul. Avec Phantom Liberty, on a décidé d'inverser les choses. Un jeu pour chaque V, en gros ». L'idée était donc que Vincent, de son vrai prénom, soit donc l'égérie de Cyberpunk 2077, et que Valerie soit celle de son extension.

À noter cela dit que c'était la version féminine de V qui fut la star de la fameuse longue démo de gameplay de l'E3 2019, et qu'elle a ensuite changé d'apparence avant la sortie définitive du jeu. Parallèlement, c'est avec elle en tant que visage de Cyberpunk 2077 que le jeu a eu meilleure presse, avec la double sortie en 2023 de l'excellente extension Phantom Liberty, mais aussi de la mise à jour 2.0 du jeu de base, venant drastiquement améliorer l'expérience d'ensemble, assez chaotique à ses débuts en 2020.

Source : Igor Sarzyński sur Bluesky