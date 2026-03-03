En cette période de gros chamboulement du côté de chez Xbox, qui a vu sa direction changer suite au départ inattendu de Phil Spencer et Sarah Bond, s’il y a bien une chose qui ne bouge pas, c’est la force du Xbox Game Pass. Semaine après semaine, le service de Microsoft continue en effet de faire tout son possible pour attirer de nouveaux abonnés, quitte à sortir l’artillerie lourde avec des jeux comme High on Life 2, The Witcher 3: Wild Hunt ou encore Kingdom Come Deliverance 2. Et tout porte à croire que Cyberpunk 2077 est le prochain sur la liste.

L’arrivée de Cyberpunk 2077 teasée pour le Xbox Game Pass

C’est en tout cas ce que l’on peut déduire de l’énigmatique message posté hier sur les canaux officiels du Xbox Game Pass, qui annonce que « quelque chose de v cool arrive bientôt ». Le « v », que l’on peut probablement traduire par « vraiment », n’étant alors évidemment pas une faute de frappe mais plutôt une référence au nom du protagoniste de Cyberpunk 2077. Et les indices ne s’arrêtent pas là, puisque sur l’image accompagnant le tweet, deux références au personnage de Johnny Silverhand peuvent également être aperçues.

« Réveillez-vous l’équipe sociale » (« Wake up social team » en anglais) peut-on en effet lire en guise d’introduction à ce faux mail. Les fans de Cyberpunk 2077 auront alors immédiatement saisi la référence à l’une des phrases les plus cultes du jeu, notamment utilisée lors de sa campagne marketing, dans laquelle le personnage incarné par Keanu Reeves s’adresse au joueur en lui disant « Wake the f*ck up samurai ». Au même titre que le fameux « breathtaking » de l'E3 2019, que l’on retrouve ici dans la phrase « Il y a tant de mondes à couper le souffle à explorer… ».

De quoi ne laisser que peu de place au doute quant à l’arrivée prochaine du RPG de CD Projekt RED dans le Xbox Game Pass, donc. Bien sûr, malgré l’évidence des indices partagés par Xbox, gardons tout de même un minimum de recul en attendant une officialisation de la part de la firme. Mais si l’on en croit le post en question, outre Cyberpunk 2077, les abonnés au service de Microsoft peuvent d’ores et déjà s’attendre à une nouvelle fournée de jeux exceptionnelle. Rendez-vous d’ici quelques jours pour les découvrir.

Source : Xbox Game Pass