Cyberpunk 2077 est en effet sorti pour rappel le 10 décembre 2020. Un lancement maintes fois repoussé, dans un état qui a hélas fait couler beaucoup d'encre, surtout sur les versions PS4 et Xbox One, proprement injouables. À force de travail acharné, CD Projekt Red a toutefois réussi à redorer son blason sérieusement entaché et celui de son dernier jeu en date, pour en faire aujourd'hui un RPG futuriste populaire à sa juste valeur. Alors que nous approchons de son cinquième anniversaire, le studio polonais tease qu'une surprise se prépare pour l'occasion.

Cinq ans d'existence de Cyberpunk 2077 à Night City, ça se fête

Bien que CD Projekt RED travaille actuellement dur simultanément sur The Witcher 4 à venir a priori courant 2027/2028 et la suite de Cyberpunk 2077, dans un état de développement moins avancé mais qui continue son bonhomme de chemin depuis les bureaux du studio à Boston, le premier volet continue de temps à autre de recevoir encore un peu d'attention via des mises à jour de plus ou moins grande envergure. Les dernières en date ont notamment permis au titre d'être compatible sur Mac, sans compter son portage pour accompagner la Nintendo Switch 2.

Dans une publication sur le compte X.com officiel de Cyberpunk 2077, le studio polonais a partagé un message cryptique en lien avec le calendrier de décembre 2025 : « Communication sécurisée établie, en attente pour la prochaine transmission prioritaire à venir ». Sur ce calendrier du dernier mois de l'année, on voit notamment l'anniversaire du jeu le 10 décembre, celui de Solomon Reed le 12 et de So Mi Song le 29, deux personnages majeurs du DLC Phantom Liberty.

Il faudra donc surveiller ce fameux calendrier pour voir si CD Projekt RED nous réserve une « transmission prioritaire » sous forme de stream pour présenter une nouveauté à venir sur Cyberpunk 2077. S'agira-t-il d'une nouvelle mise à jour majeure ou du fameux DLC supposément en développement en partenariat avec Virtuos ? Il apparaît en tout cas peu probable que le studio polonais nous réserve une annonce pour l'a priori encore très lointain Cyberpunk 2, mais sait-on jamais. Rendez-vous en tout cas dans les prochains jours pour en avoir le cœur net, chooms.

