Un peu plus d'un mois après que Cyberpunk 2077 ait reçu une nouvelle mise à jour majeure, voilà que ses canaux officiels s'activent à nouveau pour teaser une annonce aussi officielle que mystérieuse, alors que quelque chose se prépare à Night City. S'il ne faudra pas attendre très longtemps, la communauté s'enflamme déjà de nombreuses théories, dont certaines trouvent des échos dans des découverts récentes autour du dernier titre en date de CD Projekt RED.

Un nouveau gig surprise en préparation sur Cyberpunk 2077 ?

Tandis que CD Projekt RED a récemment recruté de nombreuses personnes pour soutenir ses projets en cours comme The Witcher 4, Cyberpunk 2, mais également son mystérieux Projet Hadar, le studio polonais n'en a visiblement pas encore tout à fait terminé avec Cyberpunk 2077, pourtant sorti il y a maintenant cinq ans. Sur les canaux officiels en lien avec la licence, on peut en effet voir depuis hier le post ci-dessous, qui prend la forme d'un message officiel de la part de la présidente des Nouveaux États-Unis d'Amérique, Rosalind Myers, personnage central du DLC Phantom Liberty, et daté au... 4 septembre 2025.

« Notre grande nation fait à nouveau face à une menace de cybersecurité montante. Les NEUA recherchent de braves netrunners pour joindre nos efforts et surmonter cette grave menace. Rejoignez-nous dans notre combat pour la liberté ». Pour l'heure, il faudra se contenter de cela, mais quelque chose semble donc se préparer autour de Cyberpunk 2077 ce jeudi 4 septembre 2025.

Certains fans spéculent qu'il pourrait être question de l'annonce d'un fameux second DLC, qui ne serait selon les dernières rumeurs pas chapeauté par CD Projekt RED, mais par Virtuos (The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, Metal Gear Solid 3 Remake), qui travaillant pour rappel en grande partie sur les dernières mises à jour en date de Cyberpunk 2077. Rappelons également que le 4 septembre marque la sortie extrêmement attendue d'un certain Hollow Knight Silksong. Qu'il s'agisse de la fameuse menace de cybersécurité majeure contre les Nouveaux États-Unis d'Amérique est quelque peu farfelu, mais sait-on jamais...

