CD Projekt est encore loin d'en avoir fini avec Cyberpunk 2077. Bien que le studio se concentrent aujourd'hui essentiellement sur d'autres projets, dont un sequel du fameux titre, cela ne l'empêche pas de continuer à apporter quelques légers correctifs ou du nouveau contenu. Justement, le studio pourrait bien avoir teasé les prochains ajouts.

Cyberpunk 2077 miserait encore gros pour la suite

Le jeu phénomène de CD Projekt s'est encore offert un coup de neuf cette semaine ! Le studio polonais a enfin éployé la mise à jour 2.3, qui avait été repoussée d'un mois pour être sûre qu'elle soit à la hauteur à sa sortie. Intégrant des véhicules supplémentaires et des améliorations graphiques, elle contribue à embellir encore davantage Cyberpunk 2077.

Au-delà du nouveau contenu en lui-même, certains internautes ont relevé d'autres détails après le passage à la 2.3. La ville de Night City, lieu central de Cyberpunk 2077, aurait connu un très léger ravalement de façade. Des éléments de décor inédits semblent avoir été ajoutés. En l'occurrence, il s'agit de panneaux publicitaires pour un casino. Les équipes de CD Projekt essaieraient-elles de faire passer un message ?

Les joueuses et joueurs savent bien qu'il n'y a pas de casino dans Night City, à leur grand regret d'ailleurs. Or, cette mise à jour n'en a pas ouvert les portes non plus. Mais ce ne pourrait être qu'une question de temps. CD Projekt a certainement conscience de l'intérêt de telles mécaniques aux yeux du public, à la manière d'un Red Dead Redemption par exemple. Dès lors, il n'est pas impossible que cela fasse partie des prochaines nouveautés de Cyberpunk 2077.

Il faut rappeler enfin que le lieu serait déjà tout trouvé pour accueillir de telles nouveautés. De fait, le quartier de Westbrook, le plus fortuné de Cyberpunk 2077, pourrait enfin inaugurer son casino. Il semble donc que ce ne soit plus qu'une question de temps avant que cela n'arrive. Pourquoi pas avec une future mise à jour pour la version 2.4 ?