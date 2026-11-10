Ce n'est pas un secret, en plus de The Witcher 4, CD Projekt RED est actuellement en train de plancher sur Cyberpunk 2, que l’on sait d’ores et déjà être entre de très bonnes mains. Mais en attendant que celui-ci puisse enfin voir le jour, Cyberpunk 2077 est encore loin d’avoir dit son dernier mot. Car après avoir eu droit à une belle mise à jour 2.5 très récemment, le titre a également accueilli une nouveauté inattendue grâce à certains moddeurs, qui ont introduit la possibilité de jouer à Cyberpunk TCG directement au cœur de Night City.

Cyberpunk TCG débarque dans Cyberpunk 2077 grâce à un mod

En effet, en marge de sa dernière mise à jour, l’univers de Cyberpunk 2077 a également eu droit à une belle extension à travers ce nouveau jeu de cartes à collectionner signé WeirdCo qui, après avoir rencontré un gros succès via sa campagne Kickstarter, a vu ses stocks fondre comme neige au soleil lors du lancement de Cyberpunk TCG la semaine dernière. De quoi frustrer bon nombre de fans du jeu de CD Projekt, donc, qui peuvent néanmoins noyer leur chagrin sur Open//77, un immense univers en ligne dédié au RP sur Cyberpunk 2077.

Car à l’occasion du lancement officiel du nouveau jeu de cartes, les créateurs du serveur n’ont pas manqué cette opportunité de mettre à jour leur propre univers, au sein duquel il est désormais possible de se rendre dans des boutiques spécialisées pour acheter des paquets de cartes Cyberpunk TCG, se constituer son propre deck, et enfin affronter d’autres joueurs en ligne en s’installant à une table. Tout comme dans la réalité, donc, à la différence que cela se déroule ici entièrement dans une version moddée du jeu de CD Projekt.

Une nouveauté plus vraie que nature grâce au travail des fans

« Light RP propose désormais une expérience de jeu en duel complète, avec prise en charge des decks, tapis de jeu, déroulement des défis, synchronisation de l’état de la table, superpositions de duel, prise en charge de la caméra en position assiste et boucle de jeu complète pour les parties réelles », expliquent alors les moddeurs de Cyberpunk 2077 sur le site officiel d’Open//77. « Il ne s’agissait pas seulement d’une amélioration visuelle. Le moteur de règles couvre désormais les phases de jeu à proprement parler ».

Plus qu’une simple implémentation à la volée, les joueurs peuvent ainsi s’attendre à une intégration complète de Cyberpunk TCG sur le serveur, où des animations spéciales, une interface dédiée et même une phase de tutoriel ont spécialement été conçues pour l’occasion. D’ailleurs, même l’ouverture des boosters, qui fait indéniablement partie du charme de l’expérience, a bénéficié d’un soin tout particulier. « Bon sang, c’est complètement dingue », s’étonne alors un joueur de Cyberpunk 2077 sur Reddit. « C’est génial ! », assure un autre.

Évidemment, précisons toutefois que ce mod non officiel n’est pas accessible pour tout le monde. Pour en profiter, vous devrez nécessairement posséder la version PC de Cyberpunk 2077 accompagnée de son extension, Phantom Liberty, mais aussi installer les serveurs en ligne d’Open//77. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur le site officiel des moddeurs. Pour les autres, il faudra en revanche espérer que Cyberpunk TCG puisse bénéficier d’un réassort dans les jours ou les semaines à venir.

Source : Open//77