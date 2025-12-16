En attendant d’en savoir plus sur la suite de Cyberpunk 2077, le futur jeu de cartes à collectionner inspiré du titre de CD Projekt RED se dévoile un peu plus à nous.

En dépit de son lancement on ne peut plus chaotique, Cyberpunk 2077 est aujourd’hui devenu l’un des jeux les plus populaires et incontournables de ces dernières années. De fait, beaucoup de joueurs sont naturellement impatients à l’idée de pouvoir en découvrir la suite, que l’on sait actuellement être en développement chez CD Projekt RED en parallèle de The Witcher 4. Mais en attendant de pouvoir poser les mains dessus, ce qui risque de prendre encore un bon moment, le prochain jeu dans l’univers de Cyberpunk se dévoile un peu plus.

Le jeu de cartes Cyberpunk se montre davantage en images

Après nous avoir précisé les coulisses de sa création la semaine dernière, Cyberpunk: Trading Card Game, le nouveau titre développé par WeirdCo en collaboration avec CD Projekt, refait en effet parler de lui pour nous présenter davantage de concret avec un petit lot de cartes qui feront partie de son premier set. Un premier set qui, pour rappel, fera la part belle à « l’identité fondamentale de Cyberpunk 2077 » mais aussi à celui de la série Edgerunners, afin d’introduire cette nouvelle expérience comme il se doit à l’ensemble des fans.

Grâce à nos confrères de chez IGN, qui ont une nouvelle fois obtenu l’exclusivité sur l’information, nous pouvons ainsi avoir un aperçu de trois des personnages qui feront partie de l’aventure : Goro Takemura, Saburo Arasaka et enfin Yorinobu Arasaka. Comme évoqué par WeirdCo, chacun disposera alors de cartes alternatives, qui permettront aux fans de Cyberpunk 2077 de partir en quête du set le plus complet possible. En sachant que pour ce dernier, la présence de V, Johnny Silverhand, Panam, Judy ou encore Adam Smasher a également été confirmée.













Et ce n’est là que le début, puisque comme a pu le confier Elliot Cook, président du studio, lors de l’annonce du jeu : « Nous avons quelques surprises dans notre manche ». Pour les découvrir, il faudra cependant faire preuve d’un peu de patience, puisque WeirdCo et CD Projekt ne sont pas encore prêts à nous en dire plus sur Cyberpunk TCG pour le moment. Le titre, décrit comme « innovant pour le marché des jeux de cartes à collectionner dans son ensemble », se dévoilera toutefois davantage dès 2026, sans doute en amont du lancement de sa campagne de financement participatif.

Source : IGN