À une époque où tout tend de plus en plus à se tourner vers le dématérialisé, en témoigne la récente décision de PlayStation d’abandonner le format physique début 2028, certaines choses semblent heureusement vouées à perdurer. Parmi elles notamment : la mode des fameuses Cartes à Collectionner, largement popularisées par Pokémon et adoptées par de nombreuses autres licences depuis. À l’instar de Cyberpunk 2077, par exemple, qui permettra bientôt aux fans du jeu de CD Projekt RED de se lancer dans l’aventure avec Cyberpunk TCG.

Le jeu de cartes Cyberpunk 2077 arrive en France

Annoncé l’année dernière et financé avec succès à l’aide des fans via Kickstarter, le jeu de cartes aux couleurs de Cyberpunk 2077 sera en effet officiellement lancé dans les prochains mois, le 31 octobre 2026 plus précisément, avec l’arrivée de plusieurs packs aujourd’hui disponibles en précommande chez Micromania. « Lancez-vous à la découverte de Night City et forgez votre légende en affrontant les gangs rivaux dans l’ambiance futuriste unique de Cyberpunk 2077 », nous indique alors la boutique dans la description du produit.

Au programme de Cyberpunk TCG, donc : des boosters de 12 cartes vendus à 5.99€ l’unité, avec bien évidemment différents niveaux de raretés. Cela commence avec le niveau Commun, avant de se poursuivre avec les niveaux Peu commun, Rare, Rare épique, Rare secret et enfin Rare iconique. Notez que pour éviter aux scalpeurs de s’en donner à cœur joie, Micromania réserve les précommandes aux membres Premium porteurs de la mégacarte, et limite l’achat de boosters à un total de dix maximum par client.

Bien sûr, outre les boosters à l’unité, la boutique offre aussi aux fans de Cyberpunk 2077 la possibilité de débuter avec deux Starter Decks, vendus à 29.99€ chacun. Le premier, baptisé « Embracing Power », propose « un style de jeu orienté vers la montée en puissance et le contrôle progressif de la partie ». Le second, baptisé « Heist », permet quant à lui d’opter pour « un style de jeu centré sur des stratégies offensives et des actions rapides ». Là encore, Micromania les réserve aux membres Premium, à raison d’un Starter Deck maximum par client.

Un méga pack déjà disponible à la précommande

Enfin, pour les plus gros fans de Cyberpunk 2077 et surtout de Cartes à Collectionner, un Display est finalement disponible à l’achat. Vendu à la coquette somme de 139.99€, il comprend un présentoir Cyberpunk TCG accompagné de 24 boosters, soit un total de 252 cartes. De quoi débuter l’aventure dans les meilleures conditions possibles, donc, en sachant que comme pour les Starter Decks, la limite est fixée à un seul achat par membre Premium. Rendez-vous d’ici la fin de l’année 2026 pour les premiers échanges. Voici toutes les offres disponibles sur Micromania :

Source : Micromania