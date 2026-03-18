L'histoire de Cyberpunk 2077 est celle d'une véritable résurrection. Malgré un lancement plus que controversé, le a su renaître de ses cendres pour s'imposer comme une véritable référence de l'action-RPG en open world. En partant de l'univers imaginé au départ par Mike Pondsmith, CD Projekt RED a ensuite multiplié les itérations au-delà du médium vidéoludique. Et ça lui réussit plutôt bien quand on regarde la somme récoltée par son prochain jeu.

Ce nouveau jeu Cyberpunk 2077 est déjà une référence

Les fans de Cyberpunk 2077 ont véritablement l'embarras du choix pour prolonger le plaisir du jeu. Outre le DLC Phantom Liberty, CD Projekt a donné naissance a bien des projets annexes. Il y a bien sûr la série d'animation Edgerunners, qui a très marché sur Netflix, mais aussi tout un tas de collector. Mais la prochaine nouveauté, elle, dépasse déjà toutes les attentes.

La nouvelle déclinaison de Cyberpunk 2077 sera un jeu de cartes à jouer et à collectionner (JCC, ou TCG en anglais). Pour concevoir cette déclinaison, CD Projekt s'en est remis à l'entreprise WeirdCo, spécialisée dans le domaine. Enfin, pour produire le jeu, les équipes ont choisi d'impliquer directement le public. Ainsi, après une annonce qui avait retenu l'attention d'un certain nombre en décembre 2025, une campagne de financement participatif a été lancée sur Kickstarter ce mardi 17 mars 2026. Un jour plus tard, elle explose déjà son plafond.

S'il fallait prouver la puissance d'un titre comme Cyberpunk 2077, ce Kickstarter en serait la preuve la plus solide. En 24 heures, le palier de 86 683 € fixé pour valider la campagne a été atomisé. Au moment d'écrire ces lignes, la campagne a atteint presque 6,5 millions d'euros. Jusqu'à présent, on compte 8 917 personnes ayant contribué. Et ça ne fait encore qu'augmenter.

Le public aura été séduit par les decks, à l'effigie de personnages iconiques, et les différents contenus qui accompagnent chaque palier. Si vous êtes fans de Cyberpunk 2077 ou simplement un amateur des jeux de cartes, vous pouvez, vous aussi, participer pour obtenir votre du Cyberpunk TCG (en version anglaise). La campagne durera jusqu'au 17 avril prochain, 23h59.