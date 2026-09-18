Depuis sa sortie rocambolesque en 2020, Cyberpunk 2077 a fait beaucoup de chemin et a largement réussi à se rattraper aux yeux des joueurs. Il a ensuite multiplié les collaborations et produits dérivés que les fans continuent de s'arracher. Celui qui nous intéresse ne devrait pas faire exception, puisqu'il s'agit d'un jeu de tarot officiel, qui plus est dans sa version française, reprenant les magnifiques dessins des mêmes cartes de tarot qu'on peut retrouver dans le monde ouvert de Night City. Celui-ci est actuellement disponible en précommande, pour une sortie prévue le 30 septembre 2026.

Le jeu de tarot Cyberpunk 2077 officiel en version française disponible en précommande avant sa sortie le 30 septembre 2026

Annoncé en mai dernier à la grande excitation des fans de Cyberpunk 2077, le jeu de tarot officiel reprenant les visuels somptueux qu'on retrouve dans la quête correspondante à travers Night City arrive donc en version française ce 30 septembre 2026. En attendant cette date très proche et par ailleurs voisine à la sortie de The Witcher 3 Remastered par le même studio, il est d'ores et déjà possible de le précommander.

Voici ce que vous réserve ce jeu de tarot officiel Cyberpunk 2077 : « Dans la boîte, vous trouverez un jeu de tarot complet de 78 cartes, incluant les 22 arcanes majeurs et 4 arcanes mineurs de Phantom Liberty, ainsi qu'un livret pour vous guider dans votre destinée, tout comme Misty Olszewski ». Ce très beau produit collector créé en collaboration avec Dark Horse Comics et Panini Comics, le livret et les cartes eux-mêmes afficheront tous deux les illustrations qui ont tant marqué les joueurs dans la quête relative aux visions que partagent V et Johnny.

Il s'agit d'ailleurs d'une édition physique du jeu de tarot de Cyberpunk 2077 que les fans attendaient depuis extrêmement longtemps, et cette attente touche donc bientôt à sa fin. À noter que le paquet s'affiche au prix conseillé de 28 euros.

© CD Projekt RED; Dark Horse Comics ; Panini Comics

Où précommander ce jeu de tarot officiel en version française ?

Il est d'ores et déjà possible de précommander le jeu de tarot officiel Cyberpunk 2077 en version française dans plusieurs boutiques spécialisées, dont les suivantes :

Toutes deux procèderont à sa livraison à partir du 30 septembre 2026, date à laquelle doit justement sortir le jeu de tarot officiel.