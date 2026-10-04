En attendant Cyberpunk 2 et la suite d’Edgerunners, les fans de Cyberpunk 2077 peuvent maintenant s’offrir un jeu de tarot divinatoire officiel inspiré de l’univers du jeu.

Ces dernières semaines, et plus particulièrement ces derniers jours, CD Projekt RED n’a pas manqué de faire la une de l’actualité. Il faut dire qu’entre l’annonce de The Witcher 3: Songs of the Past, la sortie de The Witcher 3 Remastered, et les dernières nouvelles autour de The Witcher 4, le studio a des choses à raconter. Mais que les fans de Cyberpunk 2077 se rassurent : vous n’avez pas été oubliés. Et en attendant d’avoir des nouvelles de Cyberpunk 2, d’ores et déjà en développement, un tarot divinatoire officiel aux couleurs du jeu n’attend que vous.

Le tarot officiel Cyberpunk 2077 est maintenant disponible

Fruit d’une collaboration entre CD Projekt, Dark Horse Comics et Panini Comics, le tarot divinatoire Cyberpunk 2077 offre l’opportunité aux fans du RPG de mettre la main sur un jeu de cartes complet composé de 78 cartes, illustrées d’une main de maître par Jakub Rebelka. À l’intérieur de celui-ci, vous aurez ainsi l’occasion de retrouver :

Les 22 Arcanes majeurs de Cyberpunk 2077

Les 4 Arcanes mineurs de Phantom Liberty

16 Arcanes mineurs additionnels

36 suites inédites

Notez que la boîte s’accompagne également d’un guide d’utilisation pour les personnes peu familières avec le tarot, de sorte à permettre à tout un chacun de décrypter sa destinée avec le même talent que Misty Olszewski dans l’aventure. Et tout cela pour la modique somme de 28€, ce qui en fait un bien joli cadeau pour les fans de Cyberpunk 2077 comme les collectionneurs.



© CD Projekt RED / Dark Horse Comics / Panini Comics

Où acheter le tarot divinatoire ?

L’idée vous intéresse ? Dans ce cas, sachez que le tarot divinatoire Cyberpunk 2077 est maintenant disponible à l’achat chez différents revendeurs, parmi lesquels notamment :

Rendez-vous prochainement pour Cyberpunk Edgerunners 2

Voilà qui devrait faire le bonheur de bien des fans, donc. Et puis qui sait, peut-être cet objet de collection parviendra-t-il à vous révéler votre avenir, en précisant notamment quand CD Projekt sera enfin en mesure de nous en dire plus sur Cyberpunk 2 ? Même si l’on sait déjà que le titre n’arrivera pas avant 2028 au plus tôt, la priorité du studio étant évidemment au développement de The Witcher 4. En attendant, outre ce jeu de tarot maintenant disponible, CD Projekt donne également rendez-vous aux fans le 20 octobre prochain pour la sortie de Cyberpunk Edgerunners 2 sur Netflix.

Source : Panini