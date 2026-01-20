Cyberpunk 2077 a récemment refait parler de lui non pas pour recevoir une nouvelle mise à jour ou du nouveau contenu mais pour la suppression d'un contenu qui avait suscité un engouement certain auprès d'une niche importante de joueurs. De prime abord, cela a provoqué une certaine polémique, ce qui a forcé CD Projekt RED à s'expliquer et revendiquer les droits qui ont motivé leur décision. Mise au point sur la situation.

Un mod de DS supprimé du marché de Cyberpunk 2077

Comme beaucoup de titres, un Cyberpunk 2077 qui a désormais plus de cinq ans compte aujourd'hui beaucoup sur les moddeurs pour continuer à vivre, tandis que CD Projekt RED se concentre principalement sur les développements de The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Cela ne l'empêche toutefois pas d'injecter encore quelques mises à jour sur son dernier jeu en date ou de surveiller l'actualité à son égard.

Or, un mod particulièrement populaire de Cyberpunk 2077, permettant d'y jouer en Réalité Virtuelle avec un casque compatible, a nécessité une intervention de CD Projekt RED pour le supprimer, du fait d'un accès seulement accordé aux Patreons de son créateur, Luke Ross, moyennant un paiement d'une dizaine d'euros. Si le studio polonais accueille généralement à bras ouverts toute forme de mod sur ses jeux, ceux-ci doivent cependant respecter les lignes de conduite des contenus créés par les fans, dont une indique spécifiquement qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'une monétisation sans consulter au préalable les ayants droit afin d'obtenir leur accord explicite.

CD Projekt RED a en parallèle engagé des négociations avec le créateur du mod, afin de voir s'il serait possible pour lui de le rendre gratuit, éventuellement avec des donations optionnelles pour rémunérer son travail, et donc de le rendre à nouveau disponible à l'ensemble de la communauté de Cyberpunk 2077. Pour l'heure, il n'est toutefois plus en circulation suite à une requête DMCA de la part des développeurs. Reste donc à voir si le moddeur consentira à démonétiser l'accès à sa création ou non pour la réhabiliter dans Night City.

Source : Jan Rosner sur X.com