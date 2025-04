Alors que CD Projekt RED laissait entendre dans son dernier rapport financier que Cyberpunk 2077 pourrait bientôt avoir droit à un spin-off mobile, le jeu original et son extension Phantom Liberty seraient potentiellement très prochainement en vedette, d'après le teasing d'un leaker généralement plutôt bien informé. On vous transmet les detes.

Switch de dynamique à venir pour Cyberpunk 2077 ?

Il y a quelques heures, le leaker eXtas1s, notamment connu pour ses prédictions généralement assez justes s'agissant de Xbox, se fendait d'un mystérieux post sur X.com mettant en avant la jaquette de Phantom Liberty, le très bon DLC de Cyberpunk 2077. Les utilisateurs qui le connaissent se sont alors demandés si cela signifiait que la version Ultime du titre de CD Projekt RED, comprenant le jeu de base et son extension, pourrait arriver bientôt sur le Xbox Game Pass. Le leaker a cependant répondu par la négative.

Rappelons en revanche qu'aujourd'hui se tiendra un Nintendo Direct géant dédié à la très surveillée Nintendo Switch 2. Nous y verrons enfin la bête en action, son prix exact, sa date de sortie, confirmée, et surtout les jeux qui accompagneront son lancement. On suppose, d'après de très nombreux leaks en la matière, que la console devrait être nettement plus performante que sa grande sœur, pour se rapprocher des performances d'un Steam Deck. Or, Cyberpunk 2077 se place très régulièrement parmi les 5 jeux les plus joués sur l'appareil hybride de Valve.

Qui plus est, l'image d'illustration de Phantom Liberty arbore une majorité de rouge, qui s'avère être la couleur historique de Nintendo. L'arrivée prochaine de Cyberpunk 2077 et de son extension sur la Switch 2 pourrait donc s'envisager. Le leaker eXtas1s semblait en tout cas convaincu de son teasing, et a fermement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un Poisson d'Avril en retard. Rendez-vous donc cet après-midi à partir de 15h pour voir si Cyberpunk 2077 passera ou non une tête lors du Direct dédié à la Switch 2, ou durant le Nintendo Treehouse qui se tiendra du 3 au 4 avril.

Source : eXtas1s sur X.com