Les fans de Cyberpunk 2077 ont eu un coup de chaud ces dernières heures lorsque CD Projekt a commencé à faire du teasing autour de sa licence. Si l’on sait qu’il n’y aura plus vraiment de très gros contenu à l'instar du DLC Phantom Liberty, les mises à jour sont toujours d’actualité et il y a parfois de petites nouveautés. Inutile de dire que lorsque le studio a commencé à sous-entendre que quelque chose était en route, les joueurs se sont tout de suite chauffés à blanc. Mais s’il va bien y avoir une surprise, CD Projekt a tenu à mettre les choses au clair. Fausse joie.

Oui, quelque chose arrive et ça concerne bien Cyberpunk 2077, mais calmez vos ardeurs

Il y a quelques heures, le compte officiel de Cyberpunk 2077 a publié un message de la présidente Rosalind Myers sur ses réseaux sociaux. Clin d'œil évident au jeu, il s’agit d’un message de recrutement pour venir combattre les cybercriminels. Un teaser qui a immédiatement été pris comme l’arrivée imminente de nouveaux contenus, mais qui, en réalité, n’a rien à voir directement avec le jeu. CD Projekt est venu très rapidement clarifier la situation lorsqu’il a vu ses fans s’enflammer. Non, il ne s’agit pas de contenu pour Cyberpunk 2077, mais d’un teasing pour tout autre chose.

La licence s’apprête en effet à fêter le deuxième anniversaire du DLC The Phantom Liberty et quelques surprises sont visiblement prévues. « Il ne s'agit pas d'une annonce ou d'une révélation concernant un nouveau contenu à venir dans le jeu. Cela fait partie d'une activité liée à l'anniversaire de Phantom Liberty que nous célébrons ce mois-ci » peut-on lire sur les réseaux sociaux officiels. Là encore, vous serez peut-être déçus, mais l’on ne sait pas exactement ce que sera cette surprise. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle mise à jour et encore moins d’un DLC pour Cyberpunk 2077.

Désormais de toute façon, le gros des forces travaille sur The Witcher 4 et tous les autres projets du studio, dont Cyberpunk 2. Ce dernier a d’ailleurs récemment fait parler de lui officiellement par le biais d’un échange avec les investisseurs et les nouvelles sont plutôt bonnes, très bonnes même. Tout semble donc bien se dérouler pour le moment, même si ce n’est pas demain la veille que l’on pourra poser nos yeux et nos mimines dessus. Patience Chooms.

source : CD Projekt, Cyberpunk 2077 officiel