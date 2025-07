Cyberpunk 2077 est décidément partout. Non seulement le jeu continue de nous surprendre avec de nouvelles mises à jour, mais en plus il s’exporte sur d’autres supports. Prochainement, son univers s’étendra sur mobile via des webcomics publiés par Webtoon, qui narrent plusieurs histoires autour de Night City. Aujourd’hui, c’est encore sur mobile, mais via un jeu ultra populaire que la licence réapparaît avec une collaboration qui devrait assurément trouver son public.

Cyberpunk 2077 débarque dans un jeu ultra populaire, et c'est un carton

C’est sur Arena Breakout Infinite, un FPS ultra apprécié et très joué sur PC et mobile, que Cyberpunk 2077 posera ses valises quelque temps. Une collaboration annoncée il y a un moment et qui a suscité un vif intérêt aussi bien de la part des fans du jeu que de la licence de CD Projekt. Pour ce crossover, les joueurs d’Arena Breakout pourront profiter de nouveaux objets spéciaux, de récompenses à thème, des tirages gratuits et d’un Pass de Combat flambant neuf.

Vous pourrez ainsi mettre la main sur pas moins de quatre nouveaux défis évènementiels. Pour y participer, il faudra vous rendre à Horizon et accomplir les missions pour récupérer les récompenses associées. À cela s'ajoute un objet spécial de rareté rouge, le modèle Caliburn, et plusieurs skins d’armes. On retrouvera aussi des tirages gratuits avec près de 6 charmes d’armes aux couleurs de Cyberpunk 2077 pour customiser votre équipement, ainsi que deux nouvelles armes Twilight Embers : le AK12 et le M110 et des PM Arasaka. Un set légendaire sera aussi disponible pour personnaliser son joueur en améliorant le Battle Pass. En somme, un programme extrêmement généreux qui fait déjà plaisir aux joueurs.





Pour rappel, Arena Breakout est un FPS free-to-play disponible sur PC et mobile. Le jeu est un extraction shooter tactique qui propose également d’autres modes plus conventionnels comme le Deathmatch ou encore des missions à accomplir en solo.

Source : Arena Breakout officiel