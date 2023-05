Malgré un lancement dans la douleur, Cyberpunk 2077 a su récupérer ses lettres de noblesse. Le RPG est parvenu à redorer son image à grands renforts de patch next-gen ô combien salvateur et d’adaptation Netflix qui a été un succès monstrueux. Une stratégie payante pour CD Projekt RED qui surfe désormais sur le regain de sa nouvelle licence forte. Prochainement, les joueuses et les joueurs vont pouvoir redécouvrir Night City avec le seul et unique DLC massif du jeu : Phantom Liberty. Une extension qui va donner de ses nouvelles lors du Summer Game Fest et qui pourrait réserver une jolie surprise.

De grosses annonces Cyberpunk 2077 au Summer Game Fest

L’E3 est mort (encore), vive le Summer Game Fest. La nuit du 8 juin 2023 risque d’être chargée en annonces. Ce sont pas moins de 40 éditeurs et développeurs qui viendront assurer le spectacle pendant plus de deux heures. Parmi les grands noms : CD Projekt RED. L’éditeur polonais avait déjà confirmé sa présence, mais à l’occasion de son dernier bilan financier il rappelle que Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty fera les présentations en bonne et due forme lors de la conférence. Les joueuses et les joueurs du monde entier sont alors en droit de s’attendre à de longues séquences de gameplay et une introduction des nouvelles mécaniques, zones ou personnalités que V et Johnny Silverhand rencontreront.

Avec des sessions de jeu prévues pour les journalistes sur place lors du Summer Game Fest Play Days, tout semble pointer vers l'information que tout le monde attend : la date de sortie. Il est à ce stade acquis que le DLC de Cyberpunk 2077 est fin prêt à sortir et il semblerait qu’une date définitive soit enfin arrêtée. On rappelle qu’une dernière rumeur laissait entendre que Phantom Liberty pourrait être lancé dès le mois prochain et possiblement lors de la soirée du Summer Game Fest.

Vers un lancement le soir de la conférence ?

C’est en tout cas ce qu’affirmaient deux podcasters polonais réputés il y a quelques temps de cela. Leur source précisait que cette information se basait sur des documents internes qui avaient un peu pris de l’âge et que le calendrier pourrait avoir changé. Une sortie de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty en juillet serait également possible. Une rumeur à prendre avec beaucoup de précaution donc. Marcin Momot, directeur de la communication de CD Projekt Red, s’était refusé à la commenter.

« Nous allons dévoiler les premiers détails sur Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty en juin. En ce qui concerne la date de lancement, nous ne commentons pas les rumeurs », avait-il alors écrit. Au rayon des bruits de couloirs et des fausses informations, il se murmurait (encore) ce weekend que CD Projekt RED pouvait rejoindre l’écurie PlayStation. Une rumeur infondée immédiatement démentie par plusieurs employés et qui a forcé le PDG de l’entreprise polonaise à prendre la parole et à réitérer que l’éditeur « n’est pas à vendre ».