Cela fait plus de deux que CD Projekt RED a annoncé une suite à Cyberpunk 2077, nom de code Projet Orion. Alors que The Witcher 4 reste la priorité principale du studio polonais, Cyberpunk 2 continue tranquillement son chemin, étant rentré en pré-production en mai dernier. Récemment, ses équipes ont partagé de nouveaux detes à propos de cette nouvelle aventure dans l'univers de Mike Pondsmith, par l'entremise de nouvelles offres d'emploi, signe que sa production prend bien son temps.

La suite de Cyberpunk 2077 cherche de nouveaux chooms pour le prochain gig

Tandis que Cyberpunk 2077 a récemment reçu sa nouvelle mise à jour majeure 2.3, en grande partie réalisée par le studio de soutien Virtuos, CD Projekt RED continue depuis ses bureaux notamment à Boston de pré-produire sa suite. Aux dernières nouvelles, celle-ci pourrait se dérouler dans deux villes : la Night City que l'on connaît bien et qu'on adore, mais aussi une version de Chicago qui « a mal tourné », le tout potentiellement en 2080. En attendant des nouvelles plus concrètes, le studio polonais a récemment annoncé rechercher de nouveaux talents pour l'aider à donner corps à son récit.

Anna Megill, scénariste en chef sur la suite de Cyberpunk 2077, a en effet indiqué sur Bluesky que les équipes recherchent un scénariste expert et un scénariste senior. « CD Projekt RED recrute deux nouveaux scénaristes pour Cyberpunk 2. Venez raconter des histoires incisives avec mon équipe talentueuse ! », indique-t-elle, avant de renvoyer vers les deux offres d'emploi qui nous intéressent sur le site officiel du studio.

Grosso modo, les responsabilités des deux candidats scénaristes sera de « développer des dialogues et des scénarios engageants, ainsi que des personnages mémorables, en collaboration avec le directeur créatif du jeu et le scénariste en chef ». Il faut toutefois comprendre par là que la suite de Cyberpunk 2077 est donc très loin d'être encore inscrite dans le bitume de Night City. Cela implique donc également que le dur du travail, le développement en bonne et due forme, ne risque pas de démarrer avant un moment. De ce que l'on en sait, Cyberpunk 2 pourrait ne pas sortir avant 2030, mais on peut assez aisément tabler sur une sortie encore plus tardive. Ce très certainement afin d'éviter de reproduire les erreurs du passé et le lancement très compliqué de son aîné.

