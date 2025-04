Jusqu'alors une simple hypothèse, une nouveauté très attendue et abandonnée pour Cyberpunk 2077 sera bel et bien présente sur sa suite, c'est confirmé.

En novembre dernier, une offre d'emploi pour la suite de Cyberpunk 2077 laissait suggérer qu'un élément abandonné du jeu original pourrait cette fois être directement intégré au jeu : le multijoueur. Depuis ses bureaux de Boston aux États-Unis, CD Projekt RED a récemment publié d'autres offres qui viennent cette fois confirmer qu'une composante multijoueur est bel et bien à l'étude et ferait partie intégrante du développement de ce second opus.

Une suite de Cyberpunk 2077 plus complète à plusieurs niveaux

Pour rappel, Cyberpunk 2077 aurait pu comporter un mode multijoueur à part, alors développé par une petite équipe. Malheureusement, son lancement compliqué et d'urgents besoins de correctifs sur le jeu de base ont eu raison de ce projet. Pour sa suite, CD Projekt RED semble vouloir prendre les devants et faire du multijoueur un élément pleinement intégré de son développement.

C'est en tout cas ce qu'on peut retirer de récentes offres d'emploi du studio polonais pour la suite de Cyberpunk 2077. Il souhaite en effet renforcer son équipe basée aux États-Unis. Plus spécifiquement, il recherche des programmeurs disposant d'une expérience dans le multijoueur. On peut en effet lire sur ces offres la mention suivante : « le candidat devra construire et maintenir des systèmes de gameplay solides et flexibles fonctionnant tant en solo qu'en multijoueur ». Parmi les qualifications que CD Projekt RED demande, on trouve encore la mention d'une « forte expérience en multijoueur ».

À noter que cela ne signifie pas que la suite de Cyberpunk 2077 va se focaliser sur le multijoueur. Michal Nowakoski, PDG de CD Projekt RED, a en effet récemment réaffirmé que la volonté principale du studio est de continuer à créer « des jeux solo à la pointe de la technologie ». La partie multijoueur de Projet Orion, ou Cyberpunk 2, sera donc plutôt un bonus par rapport à l'expérience solo principale. Il faudra cependant s'armer de patience avant de voir le résultat. Même si la suite de Cyberpunk 2077 va entrer en pré-production cette année avec environ 80 développeurs actifs, la priorité principale du studio reste pour l'instant The Witcher 4, avec plus de 400 développeurs sur le projet, mais qui ne devrait hélas pas sortir avant 2027 ou 2028.

