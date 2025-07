En attendant les futures productions autour de Cyberpunk 2077, un nouveau très beau collector a été récemment annoncé pour les fans via l'ouverture de précommandes.

Tandis que Cyberpunk 2077 a récemment reçu une nouvelle mise à jour majeure, la nouvelle licence phare de CD Projekt RED continue de faire des petits. Nous avons notamment une suite en cours de développement, une saison 2 pour l'excellente série Netflix Cyberpunk Edgerunners, et pléthore de produits dérivés et collectors. C'est justement sur ce terrain qu'une nouveauté a récemment été annoncée, avec des précommandes d'ores et déjà ouvertes.

Un nouveau collector Cyberpunk 2077 preemos à préco dès maintenant

Après un lancement en catastrophe, notamment sur l'ancienne génération de consoles, Cyberpunk 2077 a au fil des années réussi à remonter la pente en beauté, se plaçant aujourd'hui comme une licence très lucrative. Un succès qui se traduit naturellement pas divers produits dérivés, pour les fans désireux de se les offrir. Entre ainsi en scène un nouveau produit dans cette catégorie, de la part de Dark Horse, une entreprise réputée dans le domaine.

La collaboration entre Cyberpunk 2077 ne date pas d'hier, avec de nombreuses statuettes représentant des personnages emblématiques de la franchise. Tout récemment, la groupe a justement annoncé une nouvelle création de leur part : une statuette en PVC de Songbird, personnage central de l'extension Phantom Liberty. Celle-ci est pour l'heure disponible uniquement en précommandes chez Dark Horse et magasins associés, avec un prix affiché de 60,42 euros.

À noter toutefois qu'il faudra patienter un moment pour afficher cette statuette de Songbird chez soi. Sur son site officiel, Dark Horse indique en effet que la livraison de ce nouveau produit dérivé centré sur Cyberpunk 2077 n'arrivera pas avant mai/juin 2026. Soit une grosse année d'attente.

La statuette de Songbird en question © Dark Horse

Source : Dark Horse