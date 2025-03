C’est une annonce qui sort un peu de nulle part, et personne ne l’avait vraiment vu venir. Un spin-off de Cyberpunk 2077 vient d’être dévoilé, et ce n’est pas du tout ce que vous pouviez imaginer.

L’univers de Cyberpunk 2077 continue de s’étendre. Mais cette fois, il ne s’agit pas d’un nouveau DLC ou d’une suite attendue. Non, CD Projekt Red vient tout juste d’officialiser un projet un peu à part Turf Wars. Un nom qui fait rêver… mais qui cache une réalité un peu différente.

Cyberpunk 2077 Turf Wars, c'est quoi ?

Pas de nouveau jeu sur PC ou consoles cette fois. Cyberpunk 2077 Turf Wars est une borne d’arcade physique, développée par LAI Games, en collaboration avec CD Projekt Red. Une surprise, clairement. Ce shooter rétro-futuriste s’inspire de l’univers de Cyberpunk, mais propose une expérience bien différente de ce que les joueurs connaissent.

Le jeu se présente comme un “tactile shooter nouvelle génération”, avec des technologies immersives : projection mapping, retour haptique avancé, et même une bande-son dynamique (sauce Cyberpunk 2077). Un mélange old school et high tech qui mise tout sur les sensations de jeu immédiates.

Un mini spin-off, pas une suite

Si vous espériez une suite directe à Cyberpunk 2077, il va falloir patienter encore. Turf Wars n’est pas un nouvel opus, mais bien un dérivé arcade. Il propose tout de même plusieurs modes de jeu : un mode histoire, un mode coop/versus, et même un mode sniper. Une petite touche d’action pour les fans, mais sans aucune ambition narrative ou ouverte. On est ici sur une expérience courte, directe et très arcade.

Difficile de savoir si cette borne Cyberpunk 2077 rencontrera un vrai succès. Elle vise surtout les salles d’arcade ou les espaces de divertissement, un format moins courant aujourd’hui. Mais si la machine fonctionne bien, elle pourrait un jour débarquer sur d’autres supports, comme cela a été le cas pour d’anciens jeux d’arcade devenus cultes. En attendant, Turf Wars reste un clin d’œil amusant pour les fans, mais ce n’est clairement pas un gros morceau à attendre avec impatience.

Source : CD Projekt