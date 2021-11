Le lancement de Cyberpunk 2077 restera gravé dans l’histoire du jeu vidéo. Et ce, pour de nombreuses raisons. Peu de titres aussi attendus que lui ont généré tant de critiques et de polémiques d’envergure. La faute à une réalisation désastreuse sur consoles de salon. Mais une fois ses nombreux problèmes techniques mis de côté, Cyberpunk 2077 n’est pas dénué de qualités. Et à en croire les responsables de CD Projekt, ce sont ces dernières qui permettront au jeu de s’imposer sur le long terme.

CD Projekt est persuadé qu’avec le recul, Cyberpunk 2077 sera considéré comme un "très bon jeu." Et non seulement ça, mais qu’il aura une longue carrière commerciale à l’instar des autres titres du studio. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Adam Kiciński de CD Projekt au cours d’une interview accordée au journal polonais Rzeczpospolita (propos relayés par le site VGC) :

Nous pensons que Cyberpunk 2077 sera perçu comme étant un très bon jeu sur le long terme. Et que, comme nos autres titres, il se vendra pendant des années. D’autant plus que le hardware va devenir de plus en plus puissant et que nous allons continuer d’améliorer le jeu. Nous travaillons sur des mises à jour en permanence. Et nous travaillons également sur une version du jeu destinée à la dernière génération de consoles. L’édition originale nous a évidemment appris beaucoup de choses. Elle nous a mis un coup de pied au derrière et nous a motivés pour effectuer des changements qui nous rendent meilleurs à l’avenir.

CD Projekt croît toujours en Cyberpunk 2077…

Adam Kiciński continue également de parler du caractère ambitieux de Cyberpunk 2077. Et il estime que la marque associée au jeu continue de bénéficier d’une bonne image à travers le monde :

Sortir un jeu lié à une nouvelle licence soulève de nombreux risques et défis. Et encore plus lorsque le concept est si complexe. Nous avons donné vie à une immense et vibrante ville futuriste appelée Night City dans laquelle les histoires non-linéaires des personnages ont lieu. Nous sommes fiers de nombreux aspects du jeu. Mais, comme vous le savez, tout n’a pas été dans notre sens. Quoi qu’il en soit, le reconnaissance de la marque Cyberpunk que nous avons réussi à générer est énorme. L’univers du jeu, ses personnages et ses détails ont des fans à travers le monde.

Le responsable de CD Projekt n’évoque en revanche pas précisément ce qui a provoqué les problèmes du jeu à son lancement. Il ne dit par exemple pas que sa société a précipité la sortie de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One. Pour rappel, ces deux consoles n’étaient techniquement pas en mesure de faire tourner le jeu tel qu’il a été conçu.

… mais est-ce que le mal est fait ?

De plus, le studio polonais a volontairement caché ces versions à la presse et au public jusqu’au dernier moment. Le fait qu’Adam Kiciński évoque les évolutions hardware montre clairement que le jeu est sorti trop tôt sur consoles. Et il ne serait pas surprenant que d’autres versions mises à jours soient plus tard proposées sur de futures consoles. Mais avant ça, il faudrait dans un premier temps que CD Projekt boucle les versions PS5 et Xbox Series X|S de Cyberpunk 2077.

Cela étant dit, il est possible de se demander si Adam Kiciński vise juste lorsqu’il parle du potentiel commercial de Cyberpunk 2077 sur le long terme. Une image assez négative entoure le jeu. De plus, une version PS4 neuve du jeu peut désormais être achetée pour moins de 20 euros. Sachant que les version PS4 et Xbox One recevront des mises à jour gratuites vers les versions next-gen, l’impact commercial de l’arrivée de ces dernières pourrait être partiellement diminué.

Que pensez-vous des déclarations de Adam Kiciński ? Estimez-vous qu’il vise juste ? Que son appréciation de la situation est la bonne ? Quelle image de Cyberpunk 2077 gardez-vous ? Attendez-vous toujours l’arrivée des versions next-gen du jeu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.