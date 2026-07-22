Pawel Sasko, directeur de la suite de Cyberpunk 2077, a en effet voulu se montrer taquin en indiquant que tous les secrets du jeu n'ont pas encore été trouvés par les joueurs. Un signe comme un autre de la profondeur du dernier titre en date de CD Projekt RED et du plaisir pris par le studio polonais à donner vie à ce futur dystopique, malgré les nombreux problèmes que cela a engendré à sa sortie et au-delà, avant qu'il finisse par redorer son blason.

Des secrets de Cyberpunk 2077 définitivement bien cachés à travers Night City

Même 6 ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 continue de surprendre son monde, alors que les fans les plus assidus ne cessent de faire des découvertes inattendues. Sur X.com, un fan a fait part d'une telle découverte. Il ne savait en effet pas qu'il était possible de fouiller dans l'ordinateur portable de Kerry Eurodyne (ancien membre du groupe Samurai de Johnny Silverhand et personnage central de l'intrigue) et d'y apprendre son souhait de poser nu pour un portrait. En réponse, Pawel Sasko, designer des quêtes du jeu, a déclaré : « L'un des aspects de notre philosophie de conception consiste à offrir au joueur des moyens facultatifs d'explorer la profondeur du game design et de la narration ».

« Dans Cyberpunk 2077, ces moyens facultatifs sont des emails, des fichiers, des éclats avec des articles et des livres. Tout cela raconte l'histoire d'un lieu ou d'un personnage donné afin de compléter leurs arcs. J'ai personnellement designé la villa de Kerry et j'ai caché beaucoup de choses à l'intérieur », confie le directeur associé de Cyberpunk 2. Parmi les éléments cachés dans la villa, on peut citer une « pièce fermée » objet de théories sulfureuses, mais malheureusement vide quand on en traverse la porte ; ou encore deux cadavres enterrés dans le jardin pour avoir tenté de voler les guitares du musicien.

Un souci du détail qu'on espère revoir dans les prochains jeux du studio

Le talent d'écriture de CD Projekt RED n'est plus à prouver avec la trilogie The Witcher et Cyberpunk 2077. Au beau milieu d'une industrie du jeu vidéo qui semble aller de mal en pis, le studio polonais semble relativement à l'abri et confiant quant à son avenir. On espère donc qu'il pourra encore nous délivrer des expériences RPG aussi riches et emplie de secrets dans ses futures productions très attendues comme The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Patience est toutefois de mise, car tout cela ne risque malheureusement pas d'arriver avant encore quelques années.

© CD Projekt RED

Source : Paweł Sasko sur X.com