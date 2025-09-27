Malgré un lancement compliqué pour Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a fait son maximum pour redorer son blason, avec pléthore de mises à jour et d'ajouts de nouveaux contenus au fil des cinq dernières années. La dernière injection de nouveautés remonte d'ailleurs à juin dernier, faisant passer le titre en version 2.3. Il se pourrait que le studio polonais réserve encore quelques surprises à son dernier jeu, tout en travaillant sur sa suite. En attendant, la gigantesque ville futuriste de Night City conserve encore bien des secrets qui valent le coup d'œil, comme celui qui nous intéresse ici.

Une vue imprenable et secrète découverte dans Cyberpunk 2077

Personnage à part entière de Cyberpunk 2077, Night City est un petit bijou d'architecture, construit avec soin par CD Projekt RED. La ville propose ainsi un monde ouvert gigantesque regorgeant de secrets et passages bien cachés. En cinq ans, les mercs de tous horizons ont eu le loisir d'en écumer presque chaque recoin, même s'il y a toujours moyen de dénicher quelque chose de nouveau. D'autres vont plus loin et cherchent à aller dans des endroits techniquement inaccessibles.

Tel est le cas de l'utilisateur Reddi Zairy47, qui a trouvé un spot imprenable dans Cyberpunk 2077 pour faire de belles photos, notamment grâce aux nombreux ajouts bienvenus à son sujet dans la dernière mise à jour majeure du jeu. Près du studio Fourth Wall, au niveau d'une autoroute avec un énorme pont aérien vert, le photographe de l'extrême a pu se hisser à un nouvel endroit pour avoir une nouvelle perspective de Night City.

Pour y arriver, il faudra toutefois faire preuve de beaucoup d'agilité, de parkour, et abuser des sauvegardes rapides/automatiques dans le cas où l'ascension se solde par un échec. Mais le résultat pourrait bien « couper le souffle », comme l'avait dit ce cher Keanu Reeves durant l'E3 2019 pour présenter Cyberpunk 2077.

Source : Reddit