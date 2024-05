CD Projekt RED avait dissimulé bien des secrets dans Cyberpunk 2077 et son DLC Phantom Liberty. L'un d'entre eux liant les deux aventures de V a récemment été découvert.

Avec Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty, CD Projekt RED s'est arrogé les services d'acteurs emblématiques comme Keanu Reeves et Idris Elba. C'est justement l'espion Solomon Reed, le personnage incarné par ce dernier dans le DLC, dont la couverture a enfin été grillée.

Un espion bien caché dans Cyberpunk 2077

Véritable tête d'affiche du DLC de Cyberpunk 2077, le personnage d'Idris Elba se laisse pourtant longtemps désirer. V ne rencontre Solomon Reed qu'après un long prologue centré sur la Présidente des Nouveaux États-Unis d'Amérique et la mystérieuse netrunner Songbird. L'espion est donc visiblement très efficace dans son travail. Le YouTubeur Madd Gamer a justement découvert qu'on peut le rencontrer avant même de se lancer dans ce thriller d'espionnage haletant qu'est Phantom Liberty.

L'homme de terrain travaille alors sous couverture dans le bar servant de base d'opérations à Dino Dinovic. Il s'agit pour rappel du fixer du centre-ville de Night City et de Corpo Plaza. Solomon Reed est alors habillé de manière très simple, avec un simple T-Shirt blanc, une casquette et des lunettes de soleil. Nulle trace de son iconique manteau ici. N'ayant aucune raison de nous connaître alors, il n'adressera alors la parole à V que comme n'importe quel autre PNJ lambda. Un discours qui risque de beaucoup changer, selon les choix que nous prenons dans le seul et unique DLC de très bonne facture de Cyberpunk 2077.

Malgré sa sortie il y a plus de trois ans, Cyberpunk 2077 cache donc encore quelques secrets découverts au compte-goutte. Le titre de CD Projekt RED revient en tout cas de loin et connaît maintenant une véritable consécration aux yeux des joueurs. Un tel regain d'engouement va peut-être entraîner une continuation de la chasse aux secrets par de nouveaux joueurs. Une manière comme une autre de patienter d'ici à la très lointaine sortie de Cyberpunk 2, en somme.