Encore une belle nouveauté Cyberpunk 2077, histoire de continuer l'aventure si vous avez déjà totalement saigné le jeu dans tous les sens. Et puis c'est une belle surprise pour l’été.

Les fans de Cyberpunk 2077 ont une belle surprise cet été. L’univers futuriste et oppressant de Night City débarque sur Webtoon avec Cyberpunk 2077 : Trauma Team, une adaptation en roman graphique pensée pour la lecture sur mobile. Et pour marquer le coup, la plateforme propose dès à présent les trois premiers épisodes gratuitement, de quoi plonger sans attendre dans cette histoire intense. Entre ça et le mod multijoueur dispo sur PC... C'est la fête pour les fans !

Cyberpunk 2077 à travers des mots et de belles images

Basée sur la bande dessinée publiée par Dark Horse Comics, cette série Cyberpunk 2077 suit Nadia, technicienne médicale d’urgence au sein de Trauma Team International, une organisation privée surarmée spécialisée dans les extractions en zone de guerre urbaine. Rescapée d’une mission qui a coûté la vie à toute son équipe, elle doit affronter ses traumatismes tout en acceptant une nouvelle mission périlleuse : sauver Apex, l’homme responsable de cette tragédie. Un scénario où se mêlent action, dilemmes moraux et ambiance cyberpunk dans toute sa splendeur.

Le format Webtoon pour Cyberpunk 2077 rend l’expérience encore plus immersive. Les planches sont adaptées au défilement vertical, parfait pour une lecture rapide et fluide sur smartphone. Les trois épisodes disponibles permettent de se familiariser avec Nadia, son équipe et les règles impitoyables de Night City. On retrouve l’esthétique néon et l’atmosphère oppressante du jeu vidéo, tout en profitant d’un rythme narratif pensé pour accrocher le lecteur à chaque fin de chapitre.

Gratuit pour commencer

La mise en ligne gratuite de ces trois premiers épisodes est aussi une excellente occasion pour les curieux qui ne connaissent pas encore l’univers de Cyberpunk 2077. Même sans avoir joué au jeu, l’intrigue reste accessible et captivante. Le tout grâce à un mélange d’action, de tension et de drame humain. Les amateurs de science-fiction y verront une porte d’entrée vers une franchise riche, tandis que les fans de longue date apprécieront ce nouvel angle narratif.

Pour lire ça, dès maintenant, il suffit de se rendre sur l’application ou le site Webtoon pour commencer la lecture. Les prochains épisodes seront publiés chaque samedi, poursuivant l’histoire de Nadia et explorant toujours plus en profondeur les dangers et intrigues de Night City. Avec ce lancement gratuit, la série se donne toutes les chances de séduire un large public, qu’il soit déjà familier de la licence ou non.

Source : Webtoon