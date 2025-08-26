Annoncé en 2021, Replaced a immédiatement tapé dans l’œil de bien des joueurs. Il faut dire qu’avec son univers à la Cyberpunk 2077, mais dans une expérience en 2.5D portée par une ambiance délicieusement rétro en pixel art, le titre de Sad Cat Studios a déjà de sacrés arguments en sa faveur. Malheureusement, à l’instar d’un Hollow Knight Silksong par exemple, c’est un jeu qui sait se faire désirer. Et alors que beaucoup trépignent d’impatience à l’idée de pouvoir enfin y jouer, le studio est aujourd’hui revenu avec l’annonce d’un énième report.

Replaced repousse encore une fois sa sortie

Un an après nous avoir offert une généreuse séquence de gameplay, les créateurs de Replaced sont en effet ressortis de l’ombre pour annoncer que le titre manquera de nouveau sa fenêtre de sortie. Après être passé de 2023 à 2024, puis de 2024 à 2025, il passe donc désormais à 2026, où il viendra tutoyer GTA 6 au cours du printemps. « Même si nous comprenons que cela puisse être quelque peu frustrant, nous avons toujours essayé de faire ce qu’il y a de mieux pour le projet » déclare alors Yura Zhdanovich, directeur du jeu, pour l’occasion.

Et cette fois-ci, le développeur l’assure « avec confiance » : Replaced ne devrait plus subir aucun report. Pour preuve, il révèle que l’équipe se prépare actuellement à boucler la production du jeu, qui est entré dans une intense phase de tests et de polissage. Il en profite d’ailleurs pour expliquer qu’au-delà des problèmes liés à la guerre en Ukraine, le retard est notamment dû au fait que tous les aspects du jeu ont été améliorés et ont gagné en ambition depuis sa première présentation : environnements, graphismes, animations, narration, cinématiques, rien n’a été laissé de côté.

Et comme a pu le reconnaître Igor Gritsay, co-fondateur du studio, dans une récente interview pour IGN, le fait que l’équipe ait quelque peu sous-estimé les difficultés que pouvait représenter un tel développement n’a évidemment pas du tout aidé. D’autant plus que tous tiennent à faire de Replaced le jeu le plus complet possible, quitte à faire preuve d’un perfectionnisme absolu à tous les niveaux. Mise en scène, système de combat, ambiance, l’équipe tient à faire les choses à fond, « sans raccourcis » selon Zhdanovich. Ce qui prend naturellement du temps.

Ceci explique donc pourquoi Replaced, dont le développement a débuté courant 2018, continue aujourd’hui de se faire attendre. Une attente qui, heureusement, devrait toutefois prochainement toucher à sa fin, en tout cas si le studio tient ses promesses. Et la bonne nouvelle, c’est que nous n’aurons pas à attendre très longtemps pour en réentendre parler, puisque Zhdanovich a révélé que le trailer final du jeu sera dévoilé plus tard cette année, avec la date de sortie à la clé. Rendez-vous d'ici quelques mois donc, pour les amateurs d’univers à la Cyberpunk 2077.

Source : IGN